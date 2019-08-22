Как бороться с посттравматическим синдромом: советы Супрун

ПТСР — это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. Если ничего не делать, это может закончиться разрушением отношений, работы, здоровья или даже жизни.
Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как распознать ПТСР, ведь большинство симптомов могут проходить незаметно.
"Просыпаться среди ночи и пытаться выхватить из-под подушки автомат. Прятаться под кровать, когда слышишь новогодние фейерверки. Трястись от страха и отвращения, когда слышишь те же духи, что были у насильника. Напиваться, лишь бы не возвращаться мысленно в подвал с пытками или даже в ненавистную школу. Это – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)", – отмечает Ульяна Супрун.
Супрун отметила, что есть несколько способов лечить ПТСР, но ни один из них не является исчерпывающим и универсальным.
Как и у кого может развиться ПТСР?
ПТСР развивается у людей, переживших неординарную, угрожающую жизни или достоинству ситуацию:
Исследования свидетельствуют, что индивидуальная уязвимость или устойчивость – это ключевые факторы в развитии ПТСР. Это расстройство теперь рассматривается как следствие провокации внешними стрессовыми факторами уже существующей склонности к травматизации.
Как проявляется ПТСР:
Глава Минздрава посоветовала найти группу поддержки и создать безопасную среду, чтобы избавиться от триггеров травматических воспоминаний. При этом лечение ПТСР включает и медикаменты, которые выписывают врачи при необходимости.