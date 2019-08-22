Как бороться с посттравматическим синдромом: советы Супрун

Новости шоу бизнеса:Ульяна Супрун объяснила как бороться с посттравматическим синдромом.

ПТСР — это хроническое нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. Если ничего не делать, это может закончиться разрушением отношений, работы, здоровья или даже жизни.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как распознать ПТСР, ведь большинство симптомов могут проходить незаметно.

"Просыпаться среди ночи и пытаться выхватить из-под подушки автомат. Прятаться под кровать, когда слышишь новогодние фейерверки. Трястись от страха и отвращения, когда слышишь те же духи, что были у насильника. Напиваться, лишь бы не возвращаться мысленно в подвал с пытками или даже в ненавистную школу. Это – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)", – отмечает Ульяна Супрун.

Супрун отметила, что есть несколько способов лечить ПТСР, но ни один из них не является исчерпывающим и универсальным.

Как и у кого может развиться ПТСР?

ПТСР развивается у людей, переживших неординарную, угрожающую жизни или достоинству ситуацию:

Ветераны войны;

Гражданские, находящиеся в зоне боевых действий;

Жертвы сексуального или физического насилия;

Пленные и жертвы пыток;

Жертвы торговли людьми, сексуального рабства;

Жертвы или свидетели постоянного домашнего насилия;

Жертвы буллинга, в том числе в школе;

Дети, испытывающие неглект, физическое и сексуальное насилие;

Свидетели терактов;

Люди, находившиеся в зоне стихийного бедствия;

Женщины, пережившие травматические роды и которы подверглись жестокому отношению медицинского персонала.

Исследования свидетельствуют, что индивидуальная уязвимость или устойчивость – это ключевые факторы в развитии ПТСР. Это расстройство теперь рассматривается как следствие провокации внешними стрессовыми факторами уже существующей склонности к травматизации.

Как проявляется ПТСР:

Постоянные мысли о травматическом событии.

Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мигом раздражается, тревожится и переживает с мыслями о собственной безопасности. Тревожность может проявляться в нарушение сна, внимательности или иметь физическое отражение: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия.

Избегание упоминаний о травме – нежелание говорить о событии или быть рядом с людьми, которые о нем напоминают. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и потеря интереса к некогда любимым вещам.

Панические атаки: чувство сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.

Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боль в пояснице.

Недоверие, потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.

Проблемы с работой или ее поиском, в школе или отношениях.

Злоупотребление алкоголем, сигаретами и наркотиками.

Проблемы в отношениях, отдаление от партнера/партнерши.

Суицидальные мысли.

Стигматизации, речи ненависти, исключение людей из общества.

Глава Минздрава посоветовала найти группу поддержки и создать безопасную среду, чтобы избавиться от триггеров травматических воспоминаний. При этом лечение ПТСР включает и медикаменты, которые выписывают врачи при необходимости.