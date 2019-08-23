Поможет сохранить память: самый полезный продукт от болезни Альцгеймера

Новости шоу бизнеса:Американские ученые утверждают, что постоянное употребление оливкового масла в пищу сохраняет память, защищая от болезни Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что оливковое масло снижает риск развития деменции, побуждая мозг очищать память от ненужной информации. Согласно новому исследованию, регулярное употребление оливкового масла может защитить вашу память и способность запоминать новое по мере старения. Открытие было воспринято как "захватывающий" прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Чтобы исследовать взаимосвязь между оливковым маслом и деменцией, профессор Пратико и его коллеги протестировали мышей с индуцированными болезнями Альцгеймера. Животных разделили на две группы – в одной в рацион было добавлено оливковое масло, у второй питание изменено не было.

"Мы обнаружили, что оливковое масло уменьшает воспаление мозга, но самое главное – оно активирует процесс, известный как аутофагия. Благодаря активации аутофагии сохранялась память и синаптическая целостность, а патологические эффекты у животных, в противном случае предназначавшиеся для развития болезни Альцгеймера, были значительно уменьшены.

Это очень важное открытие, поскольку мы подозреваем, что уменьшение аутофагии знаменует начало болезни Альцгеймера", — отметил ведущий исследователь профессор Доменико Пратико из Университета Темпл в Пенсильвании.