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Основные причины кушать огурцы каждый день

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Основные причины кушать огурцы каждый день
05:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мудрецы первой цивилизации в истории человечества знали полезные свойства огурца, среди которых особо стоит отметить следующие чудотворные эффекты продолговатой водянистой зеленой ягоды.

  • 1

    Низкая энергетическая ценность

    Огурец действительно является одним из низкокалорийных продуктов питания (не более 15,4 ккал на 100 г) благодаря высокому содержанию воды в составе, что позволяет диетологам включать этот вкусный подарок природы в рацион питания для тучных людей.

  • 2

    Комплекс микроэлементов

    Помимо чрезвычайно важных для умственной и физической работоспособности белков (около 1 г), жиров (0,1 г) и углеводов (3 г), огурцы богаты на минеральные соли: натрий, калий, кальций, хлор, фосфор, магний, медь, йод, фтор. Минералы укрепляют сердечную мышцу и нормализуют артериальное давление.

  • 3

    Богатство кислот

    Огурцы отличаются наличием ценных и незаменимых кислот – фолиевая, никотиновая, биотиновая. Эти компоненты отвечают за настроение и сон человека, метаболизм и пищеварение, а также наделяют данный продукт ежедневного питания моче- и желчегонным действием. Кроме того, огурцы должны обязательно присутствовать в меню людей, страдающих от мочекаменной болезни, отечности и артритов. Ведь этот царь огорода не допускает накопления желчи, отложения солей и образования камней.

  • 4

    Омоложение

    Экстракт огурца предусмотрительные косметологи добавляют в различные маски, скрабы, кремы для лица, которое нуждается в экстренном очищении и отбеливании. Также огурцы будущим мамам следует не только делать косметические препараты по уходу за чувствительной кожей лица, но и употреблять данную доступную по цене ягоду непосредственно в свежем виде для нормального внутриутробного развития крохи.

Самые полезные и доступные продукты для улучшения пищеварения

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Здоровье, Полезные свойства, Огурцы.
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