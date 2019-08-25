Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Лидеры стран G7 прибыли на саммит
Лидеры стран G7 прибыли на саммит
По Харькову прошли около тысячи участников "Марша защитников"
По Харькову прошли около тысячи участников "Марша защитников"
Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
В атмосфере значительно увеличилось количество углерода: причина
В атмосфере значительно увеличилось количество углерода: причина

Легкие перекусы перед сном: какие продукты можно

Смотрите фото (4)
Легкие перекусы перед сном: какие продукты можно
00:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существует довольно популярный способ похудения, который используют те, кому не хочется вникать в детали сложных диет: не есть вечером.

Однако диетологи утверждают, что легкие перекусы перед сном – даже полезны. Тем более что есть такие продукты, которые запросто можно есть на ночь без вреда для фигуры.

Нежирные молочные продукты. Такие продукты, как кефир, творог, йогурт, ряженка с низким процентом жирности, утолят голод и вдобавок хорошо скажутся на работе желудочно-кишечного тракта.

Орехи в объеме до 40 грамм. Горсть грецких орехов, съеденная перед сном, ускоряет жировой метаболизм и, в результате, способствует похудению.

Печеные яблоки. Это блюдо – настоящая находка для тех, кто не может жить без вкусных десертов. К тому же, в яблоках содержатся вещества, способствующие крепкому сну, а это еще одна причина полакомиться ими вечером.

Мюсли. Их можно есть практически в любое время – и после шести, и даже после десяти. Есть лишь одно условие: не сдабривать их молоком, жирным йогуртом или сахаром.

Хумус. Закуска из нутового пюре является любимым лакомством вегетарианцев. Хумус не содержит холестерина и славится большим количеством ненасыщенных жирных кислот, витаминов и клетчатки. Лучше всего закуска сочетается с овощами.

Мясо птицы. В отличие от других видов мяса, переваривание куриной грудки или индейки занимает не больше полутора часов. Но есть один важный нюанс: готовить мясо нужно без использования жира – запечь или отварить.

Эксперты назвали семь худших вариантов ночного перекуса

Каши без жирного молока и сахара. Если каша на воде кажется безвкусной, добавьте в нее обезжиренное молоко, фрукты, сухофрукты или орехи (однако помните про правило 40 грамм).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Еда, Польза, Перекус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий постановил наградить ветеранов АТО и волонтеров
02 Гороскоп на завтра, 25 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
04 На Одещине будут повторно судить жестоких некрофилов
05 В атмосфере значительно увеличилось количество углерода: причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон и Трамп встретились перед саммитом G7
Макрон и Трамп встретились перед саммитом G7
Саммит &quot;Большой семерки&quot; начался - Макрон
Саммит "Большой семерки" начался - Макрон
Туск: Сегодня ЕС - вместе с Францией
Туск: Сегодня ЕС - вместе с Францией
Киберобувь: теперь в виртуальной реальности можно бегать
Киберобувь: теперь в виртуальной реальности можно бегать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь