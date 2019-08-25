Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Дубль Агуэро помог Ман Сити одержать уверенную победу над Борнмутом (Фото)
Дубль Агуэро помог Ман Сити одержать уверенную победу над Борнмутом (Фото)
До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям
До чего техника дошла: роботы уже могут помогать пожилым людям

Имбирь: чем полезен для женщин

Смотрите фото (4)
Имбирь: чем полезен для женщин
18:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какие уникальные свойства есть у имбиря для женщин.

Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами. А еще в нем есть и особенная польза для красоты и здоровья женщины.

Имбирь обладает полезными свойствами не только в качестве напитка. Его легко можно добавлять в маски и питать им волосы.

Против лишних килограммов

Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.

Для кожи

Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может «испугаться» жжения.

Для волос

Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь

Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или три капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос.

Противопоказание – повышенная чувствительность кожи головы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Имбирь, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Откровенная фотосессия Даши Астафьевой изумила фанатов
03 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
04 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
05 Натуральные средства, которые стабилизируют давление и предупреждают инсульт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Обрушение моста в Харькове: подробности расследования
Украина не признает &quot;выборы&quot; в Абхазии
Украина не признает "выборы" в Абхазии
Он не нуждается в советах: Трамп похвалил Британского премьера
Трамп похвалил Британского премьера
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: кто проведет дебютный эфир
"Танцы со звездами 2019": кто проведет дебютный эфир
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь