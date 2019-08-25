Имбирь: чем полезен для женщин

Новости шоу бизнеса:Какие уникальные свойства есть у имбиря для женщин.

Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами. А еще в нем есть и особенная польза для красоты и здоровья женщины.

Имбирь обладает полезными свойствами не только в качестве напитка. Его легко можно добавлять в маски и питать им волосы.

Против лишних килограммов

Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.

Для кожи

Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может «испугаться» жжения.

Для волос

Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или три капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос.

Противопоказание – повышенная чувствительность кожи головы.