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Рацион для кожи: 5 продуктов которые избавят от прыщей на лице

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Рацион для кожи: 5 продуктов которые избавят от прыщей на лице
09:56 Сегодня Телеграф http://healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие диетологи говорят, что помимо косметики и процедур у врача, чтобы иметь возможность похвастаться здоровой и чистой кожей, необходимо организовать специальный рацион.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки богаты цинком, который отвечает за контроль выделения кожного сала. Используй семечки тыквы, как перекус. Помимо работы с кожей, они еще очень полезны для фигуры и волос.

 Темный шоколад

Черный шоколад также богат цинком, который очень нужен проблемной коже. Кроме того, шоколад работает, как природный антидепрессант. А хорошее настроение – обязательное условие в лечении всего, чего угодно. В том числе, и прыщей. 

Брокколи

Брокколи – обязательный продукт в рационе девушки, которая хочет иметь красивую, чистую и упругую кожу. Этот овощ богат витаминами А, В и К, которые в комплексе нужны для полноценного ухода за проблемной кожей. 

Инжир

В инжире можно найти огромное количество магния, который необходим для того, чтобы избавиться от прыщей. Помимо того, инжир – это вкусно и полезно. Он с легкостью может заменить десерт. 

Коричневый рис

Коричневый рис работает, как абсорбент и источник клетчатки. Его роль в уходе за проблемной кожей сложно переоценить, так как он уменьшает воспалительные процессы.

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Продукты, Инжир, Брокколи, Тыквенные семечки, Темный шоколад, Коричневый рис, Совет медиков, Здоровие.
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