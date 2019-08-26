Высокое давление в раннем возрасте: чем опасно

Новости шоу бизнеса:Ученые провели исследование, которое позволило определить критический возраст, когда повышение кровяного давления влияет на объем мозга.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона наблюдали за 500 людьми, которые родились в 1946 году.

В результате чего удалось связать высокий показатель артериальной гипертензии (АГ) с будущим повреждением кровеносных сосудов.

У людей, имеющих высокое кровяное давление в возрасте 36-43 лет, уменьшался размер мозга.

По словам ученых, в целом, с возрастом главный орган центральной нервной системы у каждого человека немного сжимается, но этот процесс более актуален для лиц с нейродегенеративными заболеваниями, такими как сосудистая деменция. Считается, что усыхание такого рода предшествует развитию этих недугов.

Повышение артериального давления в возрасте от 43 до 53 лет также связано с повышенным повреждением кровеносных сосудов или "мини-инсультами", когда люди достигают 70-летнего возраста.

Результаты исследования не показали связи между гипертензией и накоплением амилоидного белка – признаком болезни Альцгеймера, а также потерей памяти.

Высокое давление в раннем возрасте может указывать на поражение белого вещества, а также мелких церебральных кровеносных сосудов, которые и могут вызвать слабоумие.