Список самых сытных продуктов питания для людей, которые пытаются сбросить вес

1 Диетологи порекомендовали есть овсяную кашу. Овсянка, по словам специалистов, это один из лучших природных источников клетчатки, необходимой для активного метаболизма. Привычка есть овсяную кашу не только помогает похудеть, но и оздоровляет – этот продукт ведет к снижению уровня холестерина.

2 Также сытными и полезными являются нежирные сорта мяса и рыбы – поставщики необходимого для организма белка. В то же время диетологи советуют употреблять их умеренно, особенно мясо, поскольку продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом.

3 Помимо этого, в список самых полезных сытных продуктов вошли куриные яйца и черный горький шоколад – их употребление укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики.

4 Другие "чемпионы" по обеспечению сытости – творог и орехи.