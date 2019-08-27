Острая пища может увеличить продолжительность жизни

Новости шоу бизнеса:Специи в блюдах помогают жить дольше.

Употребление острой пищи связано с уменьшением риска ранней смерти – такие выводы сделали ученые. По мнению экспертов, этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

В ходе исследования было опрошено почти 500000 человек в Китае, на предмет, как часто они едят острую пищу. Участникам было от 30 до 79 лет, когда началось исследование, и они находились под наблюдением в течение 7 лет. За это время 20000 испытуемых умерли.

Как выяснилось, люди, которые ели острую пищу один или два дня в неделю, имели на 10% меньше шансов умереть в ходе исследования по сравнению с остальными. Такой результат был опубликован 4 августа в журнале The BMJ.

Более того, у людей, употреблявших острую пищу три дня в неделю и чаще, шансов умереть было на 14% меньше, чем у тех, кто ел острое реже, чем раз в неделю.

Правда, это было только наблюдение, и рано говорить, что есть причинно-следственная связь между острой пищей и низкой смертностью. Автор исследования Лю Ци, адъюнкт-профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне, считает, что нужно больше данных среди других популяций.

Исследователи пока не выяснили, почему специи связаны с низкой смертностью. Предыдущие исследования на клетках животных предложили несколько возможных механизмов. Например, острая пища, как выяснилось, снижает воспаление, улучшает распад жира в организме и изменяет состав кишечных бактерий.

Участников эксперимента также спрашивали, какие специи они предпочитают – свежий перец чили, сушеный перец чили, соус или масло чили. Среди людей, которые ели острую пищу раз в неделю, большинство предпочитало свежий и сушеный перцы.

На данный момент ученые считают, что необходимо установить, имеют ли пряности потенциал для улучшения здоровья и снижения смертности, или это всего лишь маркер других пищевых привычек и образа жизни.