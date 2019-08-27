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Какие "вредные" продукты помогают расщеплять жир

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Какие "вредные" продукты помогают расщеплять жир
10:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Узнайте, какие соблазнительные"вредные" продукты помогут похудеть.

  • 1

    Яйца 

    Когда дело доходит до здорового питания, не много продуктов вызывают столько дебатов среди экспертов, сколько яйца. Последние исследования показывают, что 1 яйцо в день безопасно и полезно для большинства взрослых, а если вы едите это яйцо на завтрак, повышаются ваши шансы на похудение. Причина: яйца богаты белком, на переваривание которого требуется много времени. За счет этого потребление белка утром позволяет вашему организму долго оставаться насыщенным, а вам не испытывать чувства голода. 

  • 2

    Стейк 

    В течение многих лет эксперты в области здравоохранения предупреждали нас о том, что нужно уменьшать количество потребляемого красного мяса. Однако стейк не всегда плох для размеров вашей талии. Фактически стейк из постной говядины небольших размеров едва ли содержит больше калорий, нежели куриная грудка. Как и яйца, стейк богат белком и поможет оставаться сытым дольше. Чтобы получить много белка с меньшим количеством жира, выберите вырезку, филе, или другие постные куски, при этом ограничив размер порции до размера ладони. 

  • 3

    Свинина 

    Как только говорят о "вредных" продуктах, тут же вспоминают о свинине. Однако за последнее время качество мяса сильно изменилось. Поэтому свиная вырезка может стать для вас прекрасным источником белка с преимуществами, аналогичными постной говядине. 

  • 4

    Паста 

    Вместо того чтобы избегать макаронных изделий, когда вы сидите на диете, перейдите на цельнозерновые и уменьшите порции. Исследования показывают, что люди, которые едят несколько порций цельнозерновой пищи в день, более склонны к уменьшению массы тела и ее поддержанию. 

  • 5

    Орехи

    Да, орехи содержат много жиров, но полезных! И они также богаты такими питательными веществами, как белок и клетчатка, которые могут помочь стабилизировать уровень глюкозы в крови. В одном исследовании лица, которые съедали горстку орехов в день, были стройнее и уменьшали массу тела быстрее. 

  • 6

    Сыр 

    Диетологи часто пытаются сократить калории за счет отказа от богатых кальцием молочных продуктов, но некоторые исследования показывают, что это ошибка. Одна из тео­рий состоит в том, что организм сжигает больше жира, когда он получает достаточное количество кальция, поэтому употребление обезжиренного сыра, йогурта и молока может фактически способствовать уменьшению массы тела. Добавки кальция, похоже, не дают таких же преимуществ, что и диета, богатая молочными продуктами. Молочные продукты также содержат белки, что помогает вам чувствовать себя сытыми. 

  • 7

    Кофе

    Кофе попадает в категорию "вредных" продуктов только тогда, когда вы пьете его слишком много (3–5 чашек в день) или добавляете сахар, сливки или сиропы. Пейте кофе без добавок или с обезжиренным молоком для добавления кальция и витамина D. 

    "Вредные" продукты — "хорошие" порции 

    Почти любая "вредная" еда может быть частью вашей диеты для уменьшения массы тела, если вы употребляете достаточно маленькие порции. На самом деле диетологи советуют не запрещать себе употребление ваших любимых лакомств. Лишение себя продуктов, которых вы жаждете, может привести к неудаче в соблюдении всей диеты. Лучшая стратегия — установить ограничения на количество — например, один шоколадный трюфель в день — и придерживаться их.

Названы продукты, вызывающие бессонницу

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Сыр, Кофе, Орехи, Свинина, Яйца, Паста, Здоровые, Стейк, Совет медиков.
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