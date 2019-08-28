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Средства из косметички, которыми нельзя ни с кем делиться

Средства из косметички, которыми нельзя ни с кем делиться
02:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

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Когда макияж нужно поправить внезапно и очень быстро, приходит мысль взять косметику подружки. Стоит ли так делать, объясняет 7sisters.ru.

Кисти для нанесения макияжа и спонжи – вещи, которыми лучше не делиться. Они могут быть источниками кожных инфекций. Кроме того, на кисточках есть частички косметики, что испортит образ другого человека.

Существуют спреи-санитайзеры для быстрого очищения кистей и спонжей. Но не всегда есть время ими воспользоваться, да и гарантировать 100-процентную стерильность после распыления тоже нельзя.

Еще одно средство, которое должно быть только вашим, это губная помада. Помочь поправить макияж подруге – похвально и иногда действительно необходимо. Но кисточка для помады или классический вариант этого средства в тюбике может оказаться переносчиком герпеса.

Если кого-то из подруг замучил конъюнктивит, возможно, она воспользовалась чужой тушью для ресниц. Щеточка для туши – прекрасная среда для развития бактерий. Причем источником инфекции становится и тюбик с тушью, когда щеточка попадает внутрь. Косметологи рекомендую чаще менять это средство, ни с кем им не делиться. Это правило касается и подводки, которая может стать небезопасной для слизистой глаза.

Консилеры, тени на кремовой основе и кремы для лица тоже подпадают под категорию «только ваших» средств. Один из самых небезопасных форматов косметики – емкости с широким горлышком, из которых нужно пальцами доставать содержимое. А ведь многие так и делают, не прибегая к специальным лопаткам.

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Каждый раз, когда из баночки пальцами извлекается крем, в ней оказываются бактерии. В темной и влажной среде микроорганизмы быстро размножаются – и результат применения средства может быть непредсказуемым. Не говоря уже о случаях, когда в баночку проникают руки разных людей.

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Косметика, Средства из косметички, Косметика которой нельзя делиться.
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