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Среда, 28.08.2019
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Эксперты рассказали о древнем средстве очищения организма

Эксперты рассказали о древнем средстве очищения организма
05:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Пионер интегральной медицины доктор Кулрит Чаудхари делится одним из древних аюрведических рецептов очищения организма.

Вам не нужно брать недельный отпуск или часами принимать ванны, чтобы очистить организм от шлаков и токсинов. Гораздо проще каждый день заботиться о своем здоровье и предотвращать их скопление. На самом деле, полезные ежедневные привычки гораздо эффективней, чем глубинное очищение организма от случая к случаю.

Я предлагаю вам включить в свой ежедневный рацион целебный «сочный имбирь». Для начала всего на месяц. Это несложно, а результаты вы заметите мгновенно.

«Сочный имбирь» – это прекрасное средство выведения шлаков из организма. Он разжигает огонь пищеварения, называемый в Аюрведе агни, и нейтрализует вредную флору в кишечнике. Уже через несколько минут вы почувствуете тепло внизу живота. Правильное пищеварение – одна из главных составляющих хорошего самочувствия.

Для приготовления «сочного имбиря» вам понадобится всего три ингредиента: свежевыжатый сок лимона, корень имбиря и морская соль.

Рецепт:

1. Приготовьте ½ стакана лимонного фреша.

2. Нарежьте свежий корень имбиря тонкой соломкой и добавьте в стакан с соком.

3. Добавьте ½ чайной ложки морской соли и все перемешайте.

Приготовленный микс поставьте в холодильник и перед каждым приемом пищи съедайте 1-2 кусочка имбиря. В выходные можно приготовить достаточное количество микса на всю неделю.

Лучший способ детокса – есть «сочный имбирь» перед каждым приемом пищи. Но если для вас по каким-то причинам это непросто – тогда ешьте его перед ужином. Обычно мы много едим на ужин, а ночью процесс пищеварения замедляется.

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«Сочный имбирь» разжигает огонь пищеварения до приема пищи, что приводит к меньшему скоплению токсинов в организме.

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Все по теме:

Имбирь, Очищение организма, Польза имбиря, Свойства имбиря, Древнее средство, Кулрит Чаудхари.
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