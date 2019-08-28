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Лечебная сладость: чем полезен шоколад

Лечебная сладость: чем полезен шоколад
18:52 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые обнаружили новые полезные свойства шоколада.

Американские, датские и канадские ученые выяснили, что регулярное употребление умеренных порций шоколада снижает риск появления фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). Соответствующее исследование опубликовано в журнале Heart, кратко о нем сообщает Гарвардский университет (США).

Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада, а мужчины — от двух до шести порций. В первом случае вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21 процент, а во втором — на 23 процента.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные о 55 тысячах датских мужчин и женщин, состояние здоровья которых, в частности, сердечно-сосудистой системы, отслеживалось в период с декабря 1993-го по май 1997-го.

Не такой уж и вредный: неожиданные факты о шоколаде

Специалисты отмечают, что наиболее полезен темный шоколад, а не, например, молочный (в Дании он содержит около 30 процентов какао), тогда как в исследовании не отслеживалось, какой именно шоколад употребляли люди.

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Питание, Здоровье, Шоколад, Вред, Польза.
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