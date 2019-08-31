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Весомые причины чаще есть помидоры

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Весомые причины чаще есть помидоры
04:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Как бы там ни было, ценность для здоровья этого полезнейшего растения сложно переоценить, отмечают диетологи.

  • 1

    1. Здоровье сердца 

    Полезные свойства помидоров давно используются в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с нехваткой ликопена. Исследования показывают, что низкие уровни ликопена и бета-каротина в крови связаны с повышенным риском сердечного приступа у мужчин. Потребление томатов может поднять уровень этих важных веществ. 

    Также считается, что употребление помидоров в пищу играет важную роль в профилактике атеросклероза. 

  • 2

     Профилактика рака 

    Некоторые исследователи считают, что томаты снижают риск развития рака простаты. 

  • 3

    Здоровая кожа 

    Помидоры благотворно влияют на кожу, а также могут защитить вас от солнечных ожогов. 

  • 4

    Правильная работа пищеварительной системы 

    Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки томаты также являются отличной профилактикой запоров. 

  • 5

    Борьба с артериальной гипертензией 

Магический плод: полезные свойства миндаля

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Все по теме:

Помидоры, Здоровая кожа, Диетологи, Здоровые, Здоровье сердца, Профилактика рака, Совет медиков, Правильная работа пищеварительной системы, Борьба с артериальной гипертензией.
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