Весомые причины чаще есть помидоры

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1. Здоровье сердца

Полезные свойства помидоров давно используются в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с нехваткой ликопена. Исследования показывают, что низкие уровни ликопена и бета-каротина в крови связаны с повышенным риском сердечного приступа у мужчин. Потребление томатов может поднять уровень этих важных веществ.

Также считается, что употребление помидоров в пищу играет важную роль в профилактике атеросклероза.