Весомые причины чаще есть помидоры

1. Здоровье сердца
Полезные свойства помидоров давно используются в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с нехваткой ликопена. Исследования показывают, что низкие уровни ликопена и бета-каротина в крови связаны с повышенным риском сердечного приступа у мужчин. Потребление томатов может поднять уровень этих важных веществ.
Также считается, что употребление помидоров в пищу играет важную роль в профилактике атеросклероза.
Профилактика рака
Некоторые исследователи считают, что томаты снижают риск развития рака простаты.
Здоровая кожа
Помидоры благотворно влияют на кожу, а также могут защитить вас от солнечных ожогов.
Правильная работа пищеварительной системы
Благодаря высокому содержанию воды и клетчатки томаты также являются отличной профилактикой запоров.
Борьба с артериальной гипертензией