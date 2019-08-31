Столбняк: чем опасна эта инфекционная болезнь и какие симптомы

Новости шоу бизнеса:Столбняк: как избежать заражения и почему эта болезнь настолько опасна

Удовольствие от близкого общения с природой во время работы на даче или огороде нередко омрачается травмами: тяпки, грабли, брошенный на земле ржавый гвоздь - одно неверное движение, и вот уже на ноге или руке, перепачканной землей, зияет рана. Еще хуже, если рана представляет собой глубокий прокол, куда затруднен доступ воздуха, что и создает идеальные условия для возбудителя столбняка - бактерии Clostridium tetani. Даже своевременная обработка раны антисептиками не достаточно эффективна для уничтожения возбудителя столбняка, ведь в рану обычно попадают не бактерии, а споры, которые выживают в почве на протяжении десятков лет и чрезвычайно устойчивы к антисептикам, дезинфицирующим средствам и физико-химическим факторам.

В благоприятных условиях они начинают прорастать, и очень скоро в кровь попадает огромное количество бактерий, вызывающих смертельно опасное заболевание. Столбняк – одно из самых тяжелых, часто смертельных, инфекционных заболеваний с поражением нервной системы. Симптомы заболевания вызывает токсин, выделяемый попавшими в рану бактериями Clostridium tetani.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ СТОЛБНЯКОМ

Заражение происходит при попадании частиц почвы в рану, что часто случается во время работы на огородах и дачах. Источникми загрязнения могут быть также плохо простерилизованные медицинские инструменты или любые другие предметы, которые по каким-либо причинам сопрокоснулись с открытыми ранами или даже неглубокими царапинами. От заболевшего человека заразиться столюняком нельзя.

СИМПТОМЫ СТОЛБНЯКА

Инкубационный период составляет от 8 дней до нескольких месяцев. Чем он короче, тем тяжелее протекает заболевание. Первыми симптомами являются напряжение и подергивание мышц в районе раны, тупые, ноющие боли в этом месте, даже, если рана уже зажила. Эти симптомы соровождаются головной болью, раздражительностью, потливостью, потерей аппетита.

Однако инкубационный период может протекатьи бессимптомно. Затем появляется затруднение при открывании рта, напряжение и судорожное сокращение мышц лица вследствие чего лицо больного становится похожим на маску со страдальческой "сардонической" улыбкой: брови подняты, рот растянут в ширину, его углы опущены, лицо выражает одновременно улыбку и плач. Далее вовлекается мускулатура спины и конечностей (опистотонус). В течение 1-3 суток начинаются болезненные судороги - от нескольких раз в сутки до почти непрерывного течения. Судороги приводят к нарушению дыхания, в результате чего может наступить смерть. Частой причиной смерти при столюняке также является паралич сердечной мышцы.

РАНУ ПОПАЛА ГРЯЗЬ

Экстренную профилактику столбняка проводят до 20 дня с момента получения травмы. Экстренная профилактика заключается в первичной хирургической обработке раны и одновременной иммунопрофилактике. Иммунопрофилактика проводится в следующих ситуациях:

травмы с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек;

обморожения и ожоги 2-4 степени;

проникающие ранения желудочно-кишечного тракта;

внебольничные аборты;

родах вне медицинских учреждений;

гангрена или некроз тканей любого типа;

длительно текущие абсцессы, карбункулы и другая гнойная инфекция;

укусы животных.

КАК ПРОВОДЯТ ЭКСТРЕННУЮ ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ СТОЛБНЯКА:

Вариант1: введение противостолбнячного человеческого иммуноглобулина, а при его отсутствии – противостолбнячной сыворотки.

Вариант2: одновременное введение в разные участки тела противостолбнячного человеческого иммуноглобулина и столбнячного анатоксина.

Вариант3: экстренная ревакцинация столбнячным анатоксином (или дифтерийно-столбнячным анатоксином с уменьшенным содержанием антигенов) для стимуляции иммунитета у ранее привитых людей.

Противопоказанием к проведению экстренной профилактики столбняка являются: повышенная чувствительность к препарату и беременность.

Профилактика пациентам вышеперечисленных групп не проводится в следующих случаях:

1) при наличии документального подтверждения о проведении плановых профилактических прививок в соответствии с возрастом или полном курсе иммунизации не более 5 лет назад (у взрослого человека);

2) при получении результатов экстренного иммунологического контроля, когда титр столбнячного антитоксина в сыворотке крови выше 1:160.

ЛЕЧЕНИЕ СТОЛБНЯКА

Для лечения столбняка необходимо введение больших доз противостолбнячной сыворотки (100-150 тыс. АЕ для взрослых, 20-80 тыс. для детей старшего возраста), которая позволяет связать циркулирующий в крови, лимфе, цереброспинальной жидкости тетанотоксин и нейтрализовать его. С лечебной целью сыворотку вводят внутримышечно или внутривенно либо в спинномозговой канал при появлении первых симптомов столбняка. Одновременно проводят активную иммунизацию. За 2-3 ч до начала вливания сыворотки под кожу вводят 2 мл анатоксина. Через неделю введение анатоксина повторяют. В 3-й раз вводят анатоксин еще через неделю в дозе 4 мл.

ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА

Проведение прививок в срок обеспечивает эффективную защиту от столбняка. Если вы регулярно работаете на даче или огороде, обязательно носите закрытую обувь и плотные перчатки - это снизит вероятность травмы ног и рук и необходимость проведения экстренной иммунопрофилактики.



