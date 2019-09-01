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Прислушайтесь к собственному организму: симптомы авитаминоза
Прислушайтесь к собственному организму: симптомы авитаминоза

Прислушайтесь к собственному организму: симптомы авитаминоза

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Прислушайтесь к собственному организму: симптомы авитаминоза
02:06 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: formulazdorovya.com

Новости шоу бизнеса:Симптомы авитаминоза появляются в тех случаях, когда организму не хватает тех или иных витаминов либо минеральных компонентов, он будет подавать нам об этом специфические "сигналы".

Язвочки во рту и трещинки в уголках губ

Причина: Авитаминоз В2 (рибофлавин) и В6 (пиридоксин).

Достаточно ли вы употребляете пищевых продуктов, служащих лучшими источниками витамина В2 и В6 —печени, почек, сыра, молока, рыбы, яиц, неочищенных злаков, грецких орехов, бобовых?

Выручают: натуральные пищевые добавки, отруби ржаные, овсяные или пшеничные, сухие хлопья, сухие пивные дрожжи.

Какие нужны витамины? Витаминно-минеральные добавки, содержащие комплекс витаминов группы В с повышенным количеством витаминов В2 и В6.

Белые пятна на ногтях

Причина: недостаток цинка.

Сам по себе этот симптом опасности не представляют, но недостаток цинка может вызвать проблемы с предстательной железой, замедлить заживлением ран и снизить умственную активность. Дефицит цинка влияет на вкусовые ощущения, делает психику ранимой и неустойчивой.

Выручают: морепродукты, в особенности креветки и крабы. Добавляйте их в каши, первые блюда или съедайте в виде 4-5 ч. л. хлопьев из зародышей пшеницы.

Какие нужны витамины? Рекомендуется принимать аптечные биоактивные пищевые добавки, содержащие цинк.

Шум в ушах 

Причина: недостаток калия и марганца.

 

Выручают: Источником марганца служат — зеленые листовые овощи, горох, орехи, яичный желток, свекла. Листовые овощи также содержат много калия. Богаты им томаты, цитрусовые, бананы, курага, картофель, мускусная дыня, семечки подсолнуха.

Какие нужны витамины? В течение 3-4 недель принимайте витаминно-минеральные комплексы, содержащие марганец и калий.

Предупреждение: добавки калия противопоказаны людям с почечной недостаточностью.

Склонность к появлению синяков

Причина: недостаток биофлаваноидов и витамина С.

Натуральный витамин С, получаемый из плодов шиповника, отличается от аптечной аскорбиновой кислоты тем, что содержит еще и ценные вещества — биофлавоноиды. Витамин Р предохраняет аскорбиновую кислоту от окисления и разрушения, укрепляет стенки капилляров, предотвращая образование кровоизлияний, в том числе и синяков.

Совет: когда вы чистите цитрусовые, не пытайтесь полностью избавиться от волокнистой белой кожуры под оранжевой поверхностью — это самое средоточие витамина Р. Он также присутствует в абрикосах, гречихе, ежевике, черешне и шиповнике.

Источники витамина С : черная смородина, рябина, облепиха, цитрусовые, киви, сладкий перец любого цвета, цветная капуста.

В повышенном количестве витамина С нуждаются жители больших промышленных городов, а также те, кто принимает противозачаточные таблетки. Аспирин в три раза увеличивает выделение из организма витамина С, поэтому при приеме этого препарата следует дополнительно принимать аскорбиновую кислоту.

Неприятный запах изо рта

Причина: заболевания зубов и десен, тонзиллит и др. Достаточно ли в вашем пищевом рационе продуктов, содержащих витамин В3 (ниацин, никотиновая кислота, витамин РР)?

Источники ниацина: печень, рыба, неочищенные зерна, бобовые, белое мясо птицы. Полакомитесь жареным арахисом, финиками, черносливом: в этих продуктах тоже присутствует витамин PP.

Какие нужны витамины? Пищевые добавки витамина РР выпускаются в виде ниацина и ниацинамида.

Перхоть

Причина: дефицит продуктов, содержащих витамины В12, В6 и F, а также богатых микроэлементом селеном.

Источники: Витамин В12 это печень, говядина, свинина, яйца. Витамин B6 содержится в субпродуктах и цельных злаковых культурах, свежей рыбе.

Витамин F обеспечивает здоровое состояние кожи и волос, помогает избавиться от избыточного веса, сжигая насыщенные жиры. Этим витамином богаты растительные масла, грецкие орехи, миндаль и авокадо. Селен подарят помидоры, капуста брокколи, отруби, лук и тунец.

Какие нужны витамины? Пищевые добавки селена по 100 мкг дважды в день, витамин F -в капсулах трижды в день вместе с едой.

Волосы сухие, тусклые и ломкие

Причина: авитаминоз F, В-комплекса.

Источники: Эти ценные нутриенты содержатся в печени, пивных дрожжах, отрубях, зерновом хлебе и цельных крупах. Йод обладает способностью улучшать состояние волос. Добавьте в рацион морепродукты и замените обычную соль йодированной.

Какие нужны витамины? Принимайте в качестве пищевой добавки лецитин по 3-6 капсул. Лецитин содержится в основном в желтке куриного яйца, растительных маслах.

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Питание, Здоровье, Витамины, Симптомы, Организм, Авитаминоз.
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