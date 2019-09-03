Врачи рассказали, какие продукты не стоит давать детям

Новости шоу бизнеса:Наибольшую опасность, по замечанию экспертов, представляют чипсы и газировка.

Хотя реклама призывает покупать детям сладкую газированную воду, в действительности этот продукт может нанести вред неокрепшему организму. В нем содержится огромное количество сахара, а также искусственных добавок, способных вызвать ожирение и даже рак.

А чипсы вредны не только из-за своего состава. Хруст, по заверениям специалистов, тоже вызывает привыкание. И конечно, в чипсах полно трансжиров, ароматизаторов и всевозможных добавок.

Помимо этого, детям не рекомендуется увлекаться колбасными изделиями, сосисками, сардельками. В их составе немало канцерогенов. Не стоит слишком часто баловать малышей сладостями, ведь в них, помимо сахара, есть трансжиры, которые могут вызвать резкие скачки глюкозы и спровоцировать плохую реакцию клеток на инсулин.