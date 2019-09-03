Ученые раскрыли, кому вреден зеленый лук

Новости шоу бизнеса:Зелень, а особенно зеленый лук, считают самым полезным продуктом для организма человека, но медики говорят, что не все могут есть зелень с пользой для здоровья.

Зелень, а особенно зеленый лук, считают самым полезным продуктом для организма человека. Медики говорят, что не все могут есть зелень с пользой для здоровья.

По их словам, в некоторых случаях она может привести к появлению проблем со здоровьем. По их словам, лук противопоказан людям с гипертонией или тем, кто страдает от перепадов артериального давления.

Зеленый лук не следует употреблять пациентам с заболеваниями сердца или проблемами венозной системы, так как данный продукт может привести к спазмам сосудов.

Беременным женщинам необходимо соблюдать осторожность при употреблении зеленого лука, а также укропа.

Здоровым людям рекомендуется употреблять 5 веточек зеленого лука в день. Он содержит полезные микроэлементы и витамины, которые позволят справиться с бессонницей, укрепить нервную систему и получить заряд бодрости.