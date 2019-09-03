Все-таки полезно: ТОП 4 мифа о молоке (Фото)

Молоко подходит только детскому организму
Огромное количество взрослых людей по всему миру находят данное утверждение логичным и убедительным. После чего отказываются от молока. По словам заведующей кафедрой пищевой науки и технологии пищевых продуктов Эстонского университета естественных наук Иви Йыуду, молоко и молочные продукты на самом деле полезны людям на протяжении всей жизни.
"Естественный отбор благоприятствует тем людям, в организме которых сохраняется активность энзима, разлагающего молочный сахар", — констатировала ученый.
Чтобы организм сохранял свою способность усваивать молоко, специалист советует регулярно употреблять подходящие молочные продукты. Тем, кто не переносит свежее молоко, нужно включать в рацион кисломолочные продукты или молочные продукты с низким содержанием лактозы.
Молоко – источник вредного холестерина
Если выпить стакан цельного молока, организм получит примерно 14 миллиграммов холестерина. При этом в день ему необходимо до 350 миллиграммов пищевого холестерина. Не стоит верить тому, что молоко "засоряет" сосуды холестерином, это миф. Молоко как раз отличается содержанием различных жирных кислот, многие из которых обладают свойством понижать уровень холестерина в крови.
Лучше выбирать молоко с низкой жирностью
Тоже миф, разоблаченный учеными. Лучше как раз пить жирное молоко, поскольку без жиров возникают проблемы с усвоением кальция и витаминов из него. Кстати, именно молочные жиры снижают уровень холестерина и таким образом уменьшают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В молоке содержатся опасные гормоны
Специалисты отмечают, что в реальности гормоны содержит в себе большая часть пищи людей – при этом пищеварение хорошо справляется с их обработкой и утилизацией. На образование половых гормонов человека употребление молока не влияет, подчеркивают ученые.