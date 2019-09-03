Все-таки полезно: ТОП 4 мифа о молоке (Фото)

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Молоко подходит только детскому организму

Огромное количество взрослых людей по всему миру находят данное утверждение логичным и убедительным. После чего отказываются от молока. По словам заведующей кафедрой пищевой науки и технологии пищевых продуктов Эстонского университета естественных наук Иви Йыуду, молоко и молочные продукты на самом деле полезны людям на протяжении всей жизни.

"Естественный отбор благоприятствует тем людям, в организме которых сохраняется активность энзима, разлагающего молочный сахар", — констатировала ученый.

Чтобы организм сохранял свою способность усваивать молоко, специалист советует регулярно употреблять подходящие молочные продукты. Тем, кто не переносит свежее молоко, нужно включать в рацион кисломолочные продукты или молочные продукты с низким содержанием лактозы.