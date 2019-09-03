Скачать
Вторник, 03.09.2019
Рада рассмотрела проект о праве законодательной инициативы народа
Рада рассмотрела проект о праве законодательной инициативы народа
Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката
Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии
Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии

Все-таки полезно: ТОП 4 мифа о молоке (Фото)

Смотрите фото (5)
Все-таки полезно: ТОП 4 мифа о молоке (Фото)
16:06 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые из популярных теорий о молоке, согласно данным ученых, — просто мифы. Рассмотрим те, что уже разоблачили.

  • 1

    Молоко подходит только детскому организму

    Огромное количество взрослых людей по всему миру находят данное утверждение логичным и убедительным. После чего отказываются от молока. По словам заведующей кафедрой пищевой науки и технологии пищевых продуктов Эстонского университета естественных наук Иви Йыуду, молоко и молочные продукты на самом деле полезны людям на протяжении всей жизни.

    "Естественный отбор благоприятствует тем людям, в организме которых сохраняется активность энзима, разлагающего молочный сахар", — констатировала ученый.

    Чтобы организм сохранял свою способность усваивать молоко, специалист советует регулярно употреблять подходящие молочные продукты. Тем, кто не переносит свежее молоко, нужно включать в рацион кисломолочные продукты или молочные продукты с низким содержанием лактозы.

  • 2

    Молоко – источник вредного холестерина

    Если выпить стакан цельного молока, организм получит примерно 14 миллиграммов холестерина. При этом в день ему необходимо до 350 миллиграммов пищевого холестерина. Не стоит верить тому, что молоко "засоряет" сосуды холестерином, это миф. Молоко как раз отличается содержанием различных жирных кислот, многие из которых обладают свойством понижать уровень холестерина в крови.

  • 3

    Лучше выбирать молоко с низкой жирностью

    Тоже миф, разоблаченный учеными. Лучше как раз пить жирное молоко, поскольку без жиров возникают проблемы с усвоением кальция и витаминов из него. Кстати, именно молочные жиры снижают уровень холестерина и таким образом уменьшают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

  • 4

    В молоке содержатся опасные гормоны

    Специалисты отмечают, что в реальности гормоны содержит в себе большая часть пищи людей – при этом пищеварение хорошо справляется с их обработкой и утилизацией. На образование половых гормонов человека употребление молока не влияет, подчеркивают ученые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Здоровье, Молоко, Советы медиков, мифы о молоке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
05 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Реформа ВСУ затронет все органы управления
Реформа ВСУ затронет все органы управления
&quot;Слуга народа&quot; планирует принять 500 законов до конца года
"Слуга народа" планирует принять 500 законов до конца года
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята
Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов
Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь