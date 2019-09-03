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Вторник, 03.09.2019
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Стало известно, как лимонное масло делает нас красивыми (Фото)

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Стало известно, как лимонное масло делает нас красивыми (Фото)
22:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Если вы ищете натуральные ингредиенты, способные подчеркнуть природную красоту, то обратите внимание на лимонное масло.

  • 1

    Оно обладает антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным воздействием, что обеспечивает нам здоровую и сияющую кожу.

    Защищает от угревой сыпи. Лимонное масло имеет выраженное антибактериальное воздействие. В нём содержатся такие ингредиенты, как витамин C, лимонная кислота, а также различные антиоксиданты. Именно поэтому эфирное масло лимона сражается с бактериями, которые вызывают прыщи.

  • 2

    Делает волосы чистыми. Обязательно добавляйте некоторое количество лимонного масла в средства по уходу за волосами. Тем самым вы добьетесь снижения выработки кожного сала, из-за которого наши волосы кажутся неприятными и сальными.

  • 3

    Выступает в роли тоника. Лимонное масло превосходно тонизирует кожу лица. Втирайте небольшое количество этого масла массажными движениями в кожу или добавляйте его в крема для ухода за кожей лица, и через несколько недель вы увидите его эффект.

  • 4

    Повышает настроение. Хорошее настроение делает женщину более привлекательной, что не раз подтверждали мужчины. Не случайно лимонное масло веками используется в ароматерапии, ведь оно эффективно снижает уровень тревожности и стресса.

    Лимонное масло обладает антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным действием.

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Здоровье, Лимон, Уход за лицом, Уход за телом, Лимонное масло, Советы медиков.
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