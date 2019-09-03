Стало известно, как лимонное масло делает нас красивыми (Фото)

1 Оно обладает антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным воздействием, что обеспечивает нам здоровую и сияющую кожу. Защищает от угревой сыпи. Лимонное масло имеет выраженное антибактериальное воздействие. В нём содержатся такие ингредиенты, как витамин C, лимонная кислота, а также различные антиоксиданты. Именно поэтому эфирное масло лимона сражается с бактериями, которые вызывают прыщи.

2 Делает волосы чистыми. Обязательно добавляйте некоторое количество лимонного масла в средства по уходу за волосами. Тем самым вы добьетесь снижения выработки кожного сала, из-за которого наши волосы кажутся неприятными и сальными.

3 Выступает в роли тоника. Лимонное масло превосходно тонизирует кожу лица. Втирайте небольшое количество этого масла массажными движениями в кожу или добавляйте его в крема для ухода за кожей лица, и через несколько недель вы увидите его эффект.