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Врачи назвали полезную альтернативу утреннему кофе
02:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Тем, кто хочет побыстрее проснуться, ученые предлагают забыть о кофе и лифте.

Быстрая ходьба по лестнице тонизирует лучше любого кофеина, утверждают ученые из университета Джорджии.

К такому выводу они пришли после того, как провели эксперимент со студентками, которые спят в среднем не более 6,5 часов в сутки и жалуются на хроническое недосыпание. Одним участникам эксперимента давали таблетки с кофеином и плацебо, а также поили содовой, а других – просили 10 минут с низкой скоростью подниматься по лестнице, проходя в общей сложности до 30 этажей.

«Мы обнаружили, что как при приеме кофеина, так и при приеме пласебо особых изменений в организме не происходит,- заявил профессор университета Джорджии Патрик О’Коннор изданию Daily Mail. — Что же касается физических упражнений, какими являются подъем по лестнице, то они значительно повышают запас энергии и придают куда больше сил. Ощущение прилива сил оказалось значительно сильнее приема 50 миллиграммов кофеина».

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Известно, что банка «Диетической колы» содержит 41 мг кофеина, а чашечка латте – 77 мг. Для того, чтобы проверить эффект после приема лекарств или ходьбы по лестнице, добровольцев просили пройти ряд тестов как вербальных, так и на компьютере. Выяснилось, что как у тех, кто принимал кофеин в виде таблеток, так и у тех, кто ходил по лестнице, особых изменений ни в состоянии памяти, ни в концентрации внимания не произошло. Однако ходьба по лестнице повысила мотивацию к работе и придала энергии, что тоже можно считать немалым плюсом.

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Лифт, Кофе, Ходьба, Альтернатива утреннему кофе, Ходьба по лестнице.
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