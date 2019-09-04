Диетологи назвали продукты, способные испортить настроение

Новости шоу бизнеса:Еда в целом стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья.

Диетологи во всем мире уже давно советуют – если Вы хотите избавиться от гнева и улучшить свое настроение, то стоит поесть.

Однако далеко не все продукты питания по-настоящему поднимают нам настроение. Некоторые являются для нас нейтральными, в то время как другие способны поднимать настроение лишь на короткий промежуток времени, после которого человек рискует погрузиться в еще худшее состояние, чем у него было раньше. Американские ученые решили составить список из семи продуктов, способных испортить человеку настроение.

1. Чипсы

Они содержат ряд крайне вредных кислот и канцероген акриламид. Эти вещества оказывают на наш организм крайне негативное воздействие – они блокируют эндорфины. Мозгу человека необходим их постоянный приток, и как только он нарушается, по каким бы то ни было причинам, спад настроения является гарантированным.

2. Ветчина

Промышленно изготовленная ветчина содержит большое количество сахара, соли, наполнителей, консервантов и нитратов, которые сами по себе могут вызывать плохое настроение, воздействуя на пищеварительную систему человека.

3. Сладкие безалкогольные напитки

Резкий всплеск сахара в крови после употребления таких продуктов впоследствии заканчивается его резким падением, что влечет за собой и падение настроения. Сладкие безалкогольные напитки традиционно считаются и одним из потенциально вероятных факторов развития депрессии.

4. Маргарин

Удивительно, но он реально содержит промышленные жирные кислоты омега-6 и несмотря на то, что ученые долгое время спорят об этом продукте – и чего в нем больше пользы или вреда, ряд тестов подтвердили, что он реально может негативно сказываться на настроении.

5. Обработанные семена тыквы

Содержат бромата калия, который блокирует поглощение йода щитовидной железой. Также расценивается медиками, как один из наиболее сильных продуктов, потенциально способных испортить человеку настроения. Правда, тыквенные семечки обычно ухудшают настроение лишь в краткосрочной перспективе.

6. Бублики

С оговоркой – когда Вы начинаете с них день. Вообще употреблять на завтрак львиную дозу углеводов не рекомендуется, поскольку организм полностью просыпается намного позже мозга, и пищеварительной системе потребуется больше времени, чтобы переварить все это обилие углеводов. В результате выработка гормонов настроения также будет нарушена.

7. Арахис

Вам кажется, что в орехах не может быть ничего вредного? Вы ошибаетесь – соленый арахис на полках магазинов содержит глутамат натрия, и огромное количество пищевых добавок неясного происхождения, которые проникли в него при обработке. Удивительно, но данный продукт также способен крайне негативно влиять на настроение.