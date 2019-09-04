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Медики рассказали, почему грецкие орехи очень полезные

Медики рассказали, почему грецкие орехи очень полезные
06:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики назвали самый полезный орех для иммунитета.

Несмотря на огромное количество исследований, посвященных полезным свойствам орехов, только сейчас ученые провели сравнительный анализ количества и качества антиоксидантов в различных видах орехов.

В ходе исследования ученые изучили состав грецкого, бразильского, лесного орехов, миндаля, фисташек и арахиса.

Выяснилось, что чемпионом по содержанию антиоксидантов является грецкий орех, причем сами антиоксиданты – гораздо более высокого качества, чем в других орехах. Эти элементы замечательно защищают организм от вредных химических веществ, которые могут приводить к разным заболеваниям, и тормозят процессы старения.

Ученые отмечают, что люди не осознают, насколько грецкие орехи полезны и употребляют их в пищу крайне мало. А многие отказываются от орехов из-за боязни располнеть: они уверены, что в орехах содержится много жиров и калорий.

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Однако исследователи уверяют, что в орехах содержатся полезные полинасыщенные жиры, а не мононасыщенные, которые приводят к закупорке сосудов. Кроме того, орехи не приводят к набору лишнего веса: из-за высокой питательности орехов насыщение происходит быстрее, без переедания.

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Все по теме:

Орехи, Грецкие орехи, Польза грецких орехов, Свойства грецких орехов.
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