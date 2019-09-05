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Здоровое питание: что нужно знать о еде, чтобы сохранить здоровье (Фото)

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Здоровое питание: что нужно знать о еде, чтобы сохранить здоровье (Фото)
09:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Знать нужно лишь несколько простых фактов, которые помогут оставаться здоровым и стройным, не отказывая себе в любимых лакомствах.

  • 1

    Не весь жир вреден 

    Конечно, насыщенные и транс-жиры должны быть полностью исключены из рациона, но остальные содержат важные жирные кислоты, без которых будет сложно снизить холестерин низкой плотности в крови. Есть несколько способов включить "хороший" жир в свой рацион. Прежде всего, нужно есть овощи, насыщенные им. Например, авокадо. Еще одна возможность – заменить популярные масла типа подсолнечного, сливочного или оливкового на масло канолы. Оно годится для жарки и заправки салатов. При этом в таком масле практически нет насыщенных жиров. 

  • 2

    Семена – панацея 

    Есть несколько видов съедобных семян, которые по своей питательности могут сравниться с лучшими представителями овощей, рыбы и мяса. Например, употребление всего одной столовой ложки семян чиа в день даст 19% рекомендуемого ежедневного потребления клетчатки. Также в них много кальция, магния, железа, жирных кислот и антиоксидантов. Еще один вид полезных семян – льняные. Они богаты витаминами группы B и жирными кислотами, которые повысят запасы энергии и принесут пользу иммунитету. Тыквенные семена – это 25% необходимого магния всего из двух столовых ложек в день. 

  • 3

    Белок для строительства

    Белок нужен даже тем, кто не "сидит на спорте". Каждая клетка человеческого тела нуждается в ежедневном соблюдении белкового баланса, чтобы восстанавливаться и формироваться. Именно поэтому важно обеспечить, чтобы ежедневная потребность в калориях закрывалась на 10-35% за счет белковой пищи. Поэтому включайте в меню яйца, постное мясо, бобовые, молоко, орехи и чечевицу. 

  • 4

    Формула пяти овощей

    Пять порций овощей и фруктов в день равны примерно 400 граммам. И это та простая формула, которая с легкостью избавит вас от многих потенциальных недомоганий, начиная от расстройства желудка и заканчивая онкологическими заболеваниями. 

  • 5

    Орехи – энергия без "побочек" 

    Орехи – настоящий суперфуд, который обеспечивает нас хорошими жирами и энергией. Грецкие орехи, арахис и миндаль также обеспечивают снабжение организма клетчаткой. И хотя в орехах сравнительно много калорий, они принесут больше пользы, чем тот же самый объем калорий, но полученный с помощью бургера. Поэтому хорошо употреблять их в качестве питательного снека в середине дня. 

  • 6

    Цельное зерно лучше 

    Все цельнозерновое заведомо лучше своих аналогов, сделанных из очищенной муки. Например, коричневый рис, макароны из цельной пшеницы, хлебные злаки богаты питательными веществами, поскольку они содержат волокна, помогающие поддерживать здоровье кишечника. Цельнозерновые продукты незаменимы и для тех, кто стремится снизить потребление калорий и похудеть. 

  • 7

    Желание есть – не всегда голод

    Иногда в желание немедленно что-то съесть маскируется банальная жажда. Мозг не всегда может различить потребность в жидкости и потребность в энергии. Чтобы такой путаницы не происходило, стоит выпивать от 6 до 8 стаканов воды в день. Это позволит избежать обезвоживания и ненужных перекусов.

Плохие и хорошие продукты для диабетиков (Фото)

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Здоровье, Продукты, Не весь жир вреден, Семена – панацея, Белок для строительства, Формула пяти овощей, Орехи – энергия без "побочек", Цельное зерно лучше, Желание есть – не всегда голод.
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