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Этот алкогольный напиток помогает избежать ожирения

Этот алкогольный напиток помогает избежать ожирения
16:40 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Одновременно и радостная, и печальная новость для всех поклонников красного вина.

Более того, этот алкогольный напиток даже укрепляет здоровье желудочно-кишечной системы. Впрочем, для достижения этого эффекта нельзя употреблять более одного бокала раз в две недели.

Исследование показало, что у них имеется более разнообразный микробиом кишечника, следовательно, и более крепкое здоровье пищеварительной системы, по сравнению с любителями других алкогольных напитков.

Все это позволяет поклонникам красного вина получить дополнительную защиту от ожирения. Печальности этой новости добавляет тот факт, что для достижения необходимого эффекта нельзя употреблять более одного бокала красного вина раз в две недели. если это дозировка повышается, то данный напиток не только не укрепит здоровье, но и может его серьезно испортить.

В целом, компоненты в красном вине из категории полифенолов являются настоящим «топливом» для целого ряда полезных бактерий и грибков, проживающих у нас в кишечнике. Ученые из Королевского колледжа Лондона также установили, что красное вино помогает организму поддерживать здоровый уровень холестерина и крепкий иммунитет. И если перед человеком поставить необходимость выбрать какой-то один алкогольный напиток, то предпочтение, безусловно, стоит отдать именно красному вину.

Выпьем за наше долголетие: чем алкоголь полезен пожилым людям

Предыдущие исследования также находили доказательства его пользы для здоровья, ведь говорилось, что красное вино снижает риск болезней сердца или старческого слабоумия. Впрочем, другие ученые приходили к противоположным выводам.

Теперь же британские исследователи наблюдали за эффектом употребления красного и белого вина, а также других видов алкоголя на организм 458 пар сестер близнецов, то есть 916 женщин, в целом.

Полученные результаты были сопоставлены с результатами других исследований в Нидерландах и США. Красное вино оказалась наиболее полезным напитком, но исследование показало, что его дозировка должна быть предельно минимальной.

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Здоровье, Алкоголь, Вино, Ожирение, Красное вино, Советы медиков, Польза красного вина.
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