Укус ужа: первая помощь

Новости шоу бизнеса:Ужи – неядовитые змеи. Но они питаются лягушками и мелкими рептилиями, так что при укусе в ранку могут попасть вредные микробы.

Первая помощь понадобится и в этом случае. Что делать при укусе неядовитой змеи? Промойте рану проточной теплой водой с мылом. Можно дополнительно обработать кожу вокруг укуса местным антисептиком. Наложите чистую сухую повязку. Проконсультируйтесь с врачом. Иногда людям, которых укусил уж рекомендуют на всякий случай сделать прививки от столбняка. Что бесполезно делать при укусе ядовитой змеи? Закапывать в рану раствор марганца. Проводить электросудорожную терапию. Первая помощь при укусах насекомых Пить вещества, которые вызывают рвоту, травы. Есть змеиное мясо.