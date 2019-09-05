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Укус ужа: первая помощь

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Укус ужа: первая помощь
18:11 Сегодня Телеграф https://24tv.ua https://pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ужи – неядовитые змеи. Но они питаются лягушками и мелкими рептилиями, так что при укусе в ранку могут попасть вредные микробы.

Первая помощь понадобится и в этом случае.

Что делать при укусе неядовитой змеи?

Промойте рану проточной теплой водой с мылом.

Можно дополнительно обработать кожу вокруг укуса местным антисептиком.

Наложите чистую сухую повязку.

Проконсультируйтесь с врачом. Иногда людям, которых укусил уж рекомендуют на всякий случай сделать прививки от столбняка.

Что бесполезно делать при укусе ядовитой змеи?

Закапывать в рану раствор марганца.

Проводить электросудорожную терапию.

Первая помощь при укусах насекомых

Пить вещества, которые вызывают рвоту, травы.

Есть змеиное мясо.

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Здоровье, Лечение, Уж, Укусы змей.
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