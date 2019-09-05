Укус ужа: первая помощь

Первая помощь понадобится и в этом случае.
Что делать при укусе неядовитой змеи?
Промойте рану проточной теплой водой с мылом.
Можно дополнительно обработать кожу вокруг укуса местным антисептиком.
Наложите чистую сухую повязку.
Проконсультируйтесь с врачом. Иногда людям, которых укусил уж рекомендуют на всякий случай сделать прививки от столбняка.
Что бесполезно делать при укусе ядовитой змеи?
Закапывать в рану раствор марганца.
Проводить электросудорожную терапию.
Пить вещества, которые вызывают рвоту, травы.
Есть змеиное мясо.