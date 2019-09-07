Продукты, которые спасут от боли в суставах

1 Фрукты и ягоды В составе ягод и фруктов большое количество витаминов, что безусловно, полезно для суставов. От боли спасут самые разные продукты. Например, виноград. Это не только вкусная ягода, но и полезная в плане уменьшения воспалений. Все дело в том, что он содержит растительное соединение под названием проантоцианидин. Именно благодаря ему снижается боль в суставах. Отлично помогают в решении этой проблемы цитрусовые продукты. Полезно есть апельсины, грейпфруты, мандарины и так далее, чтобы снизить воспалительный процесс. Польза таких продуктов заключается в витамине С, которым богаты фрукты. Вишня — тоже полезный продукт, способный облегчить жизнь людям с остеоартритом. Ягода существенно уменьшает воспаления уже спустя три недели после регулярного приема.

2 Овощи Трудно переоценить пользу овощей, в том числе для избавления от боли в суставах. Можно есть шпинат, который богат антиоксидантами. В составе этого продукта также есть кемпферол, которые снижает воспалительный процесс, боль, замедляя развитие остеоартрита. Брокколи можно регулярно есть, если хочется спастись от боли в суставах. Продукт содержит сульфорафан, способствующий уменьшению симптомов ревматоидного артрита. Полезно употреблять в пищу и чеснок, который обладает чудодейственными свойствами. Он может снизить артериальное давление, риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также уменьшить боль в суставах.

3 Бобовые продукты Этот вид продуктов очень полезен при болях в суставах. Соя богата белком, клетчаткой, жирными кислотами омега-3, но при этом содержит мало жиров. Главное, потреблять именно сою, а не продукты, произведенные из нее. Очень полезна и красная фасоль. ее плюс заключается в клетчатке, что позволяет снижать уровень С-реактивного белка. Также в ней есть фолиевая кислота, белок, железо, магний, калий, что укрепляет иммунную систему.

4 Специи и чаи Приправы благотворно сказываются на работе суставов. Чтобы максимально эффективно их использовать, можно добавить их в воду и приготовить горячий или холодный напиток. Наиболее полезны шафран, куркума, имбирь. Все продукты обладают противовоспалительными свойствами, снижая боль в суставах. Также полезно пить зеленый чай, способный улучшить обмен веществ и обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

5 Рыба Для суставов отлично подходит рыба и рыбий жир. Особенно жирные сорта продукта, например, лосось, тунец и форель. Все дело в омега-3 жирных кислотах, которые замечательно справляются с воспалениями и болями в суставах. За счет высокого содержания витамина D также можно снизить выраженность артрита.