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Черемша или дикий лук: польза и вред растения

Черемша или дикий лук: польза и вред растения
15:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперт перечислил целебные свойства черемши и отметил, что не для всех эта зелень полезна.

Украинский диетолог Александр Кущ рассказал, чем полезна и опасна черемша. которую еще называют диким луком.

Черемша, которую еще называют диким луком, прекрасно помогает при вирусных и респираторных заболеваниях. Диетолог Александр Кущ рассказал, как правильно употреблять черемшу, ведь это растение всем можно принимать в пищу.

Черемша растет в лесу и занесена в Красную книгу Украины. Сбор этого дикой лука карается штрафом. Однако легально ее можно купить у хозяек, которые выращивают черемшу у себя на огороде.

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Чем полезна черемша

Зеленое растение обладает фитонцидными свойствами, а уровнем макро- и микро-элементов обгоняет чеснок в четыре раза. Черемша поможет при атеросклерозе и вирусных и распираторных заболеваниях. При этом эксперт подчеркивает, листья растения напоминают ландыши, которые являются ядовитыми, поэтому сбор черемши является не только незаконным, но и опасным.

Как приготовить черемшу

Растение можно заварить и пить настой для укрепления иммунитета. А чтобы прочистить дыхательные пути, специалисты советуют вдыхать эфирные масла дикого лука. Также лепестки черемши можно добавить в салат вместо обычного лука. Но не стоит за один раз употреблять больше 15 листьев черемши.

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Кому нельзя есть черемшу

Употреблять черемшу запрещено людям, которые страдают от язвы, острых воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта и заболеванием почек. Кроме того, не рекомендуется употреблять беременным и больным эпилепсией.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, черемша, Дикий лук.
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