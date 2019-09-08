Неоднозначная черемша: для кого полезна, а для кого вредна

1 Черемша, которую еще называют диким луком, прекрасно помогает при вирусных и респираторных заболеваниях. Диетолог Александр Кущ рассказал, как правильно употреблять черемшу, ведь это растение всем можно принимать в пищу.

2 Черемша растет в лесу и занесена в Красную книгу Украины. Сбор этого дикой лука карается штрафом. Однако легально ее можно купить у хозяек, которые выращивают черемшу у себя на огороде.

3 Чем полезна черемша Зеленое растение обладает фитонцидными свойствами, а уровнем макро- и микро-элементов обгоняет чеснок в четыре раза. Черемша поможет при атеросклерозе и вирусных и распираторных заболеваниях. При этом эксперт подчеркивает, листья растения напоминают ландыши, которые являются ядовитыми, поэтому сбор черемши является не только незаконным, но и опасным.

4 Как приготовить черемшу Растение можно заварить и пить настой для укрепления иммунитета. А чтобы прочистить дыхательные пути, специалисты советуют вдыхать эфирные масла дикого лука. Также лепестки черемши можно добавить в салат вместо обычного лука. Но не стоит за один раз употреблять больше 15 листьев черемши.