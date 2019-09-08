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Неоднозначная черемша: для кого полезна, а для кого вредна

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Неоднозначная черемша: для кого полезна, а для кого вредна
03:26 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Украинский диетолог Александр Кущ рассказал, чем полезна и опасна черемша. которую еще называют диким луком.

  • 1

    Черемша, которую еще называют диким луком, прекрасно помогает при вирусных и респираторных заболеваниях. Диетолог Александр Кущ рассказал, как правильно употреблять черемшу, ведь это растение всем можно принимать в пищу.

  • 2

    Черемша растет в лесу и занесена в Красную книгу Украины. Сбор этого дикой лука карается штрафом. Однако легально ее можно купить у хозяек, которые выращивают черемшу у себя на огороде.

  • 3

    Чем полезна черемша

    Зеленое растение обладает фитонцидными свойствами, а уровнем макро- и микро-элементов обгоняет чеснок в четыре раза. Черемша поможет при атеросклерозе и вирусных и распираторных заболеваниях. При этом эксперт подчеркивает, листья растения напоминают ландыши, которые являются ядовитыми, поэтому сбор черемши является не только незаконным, но и опасным.

  • 4

    Как приготовить черемшу

    Растение можно заварить и пить настой для укрепления иммунитета. А чтобы прочистить дыхательные пути, специалисты советуют вдыхать эфирные масла дикого лука. Также лепестки черемши можно добавить в салат вместо обычного лука. Но не стоит за один раз употреблять больше 15 листьев черемши.

  • 5

    Кому нельзя есть черемшу

    Употреблять черемшу запрещено людям, которые страдают от язвы, острых воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта и заболеванием почек. Кроме того, не рекомендуется употреблять беременным и больным эпилепсией.

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Здоровье, Полезные свойства, черемша, Вредные свойства, Александр Кущ.
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