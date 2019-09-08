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Как регулярный здоровый сон может повлиять на вашу жизнь

Как регулярный здоровый сон может повлиять на вашу жизнь
16:40 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Узнайте, что будет, если все время высыпаться.

Давайте представим себе мир, в котором все высыпаются. Каждый день. Как думаете, он сильно будет отличаться от нашего? Ученые не сомневаются, что да. Недосып является причиной развития многих заболеваний, например, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. К тому же, когда вы не высыпаетесь, вы становитесь послушнее. Но что, если каждый из нас будет высыпаться? Что именно измениться в вашей жизни, если вы перестанете жертвовать сном ради других дел?

Мы всегда ищем способы изменить жизнь, но иногда забываем, что наряду с физическими упражнениями под нашим контролем находится еще одно чудесное лекарство — сон. Если у вас есть свободные дни или вы отдыхаете по выходным, одним из лучших способов управления своим временем является работа по исправлению привычек сна.

Это не тривиальный вопрос. Наши проблемы со сном настолько серьезны, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) называют их «эпидемией общественного здравоохранения». В то время, как лишь у небольшого процента населения нет проблем со сном, это большая редкость. Почти половина населения на нашей планете регулярно не высыпается: 40% людей спят менее 7–9 часов за ночь (напомню, что подростки и дети нуждаются в еще большем количестве сна).

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Однако, слишком долгий сон тоже вреден для здоровья. К счастью, только 5% людей спят более 9 часов каждую ночь. Благодаря сну мы чувствуем себя лучше, но его важность выходит далеко за рамки простого улучшения настроения или устранения мешков под глазами. Адекватный сон является ключевой частью здорового образа жизни, и может быть полезным для сердца, ума и веса. На самом деле, сон также важен, как здоровое питание и физические упражнения.

К сожалению, современный мир мешает естественному сну. Сегодня мы спим меньше, чем в прошлом, и качество сна также снизилось. И все же мы знаем, что больше сна положительно сказывается на нашей жизни. Но как?

Сон приносит счастье

Согласитесь, если этой ночью вы спали мало, ваш день сложно назвать продуктивным и счастливым. Научные исследования это подтверждают. Так, например, результаты замечательного исследования, опубликованного в журнале Science, гласят, что крепкий ночной сон влияет на уровень счастья и на продуктивность на работе. Более того, если вы высыпаетесь регулярно, то ваше настроение в среднем лучше, чем у тех, кто спит мало. И даже если вам вдруг повысят зарплату, уровень счастья при этом будет ниже, чем если вы просто выспитесь.

Сон поможет стать более внимательным

Согласитесь, уследить за всем вокруг куда сложнее, если вы мало спали. Регулярный недосып и вовсе делает вас рассеянным и невнимательным. И это происходит со взрослыми. Но как же дети? Ученые отмечают, что дети реагируют на недосып иначе. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics, дети в возрасте от 7 до 8 лет, которые спят менее восьми часов, с большей вероятностью будут гиперактивными, импульсивными и могут часто отвлекаться. Не говоря уже о том, что длительный недосып может привести к развитию симптомов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) у самых маленьких.

Сон может продлить молодость

Итак, регулярно не высыпаясь, вы становитесь более раздражительным, грустным и невнимательным. Но и это еще не все. По сравнению с теми, кто высыпается, вы можете выглядеть старше своих лет. Дело в том, что плохой сон связан с кожными заболеваниями. Некоторые исследования показывают, что недостаток сна, депрессия, беспокойство и хронические проблемы с кожей идут рука об руку. Исследование, опубликованное в журнале Clinical and Experimental Dermatology, показало, что люди, которые обычно хорошо спят, лучше восстанавливаются после воздействия ультрафиолета, а их кожа также быстрее восстанавливается после тестирования с помощью клейкой ленты. Они также выявили меньше признаков старения.

Здоровый сон — профилактика депрессии

Ясно, что сон расслабляет наше тело, и благодаря этому наш организм вырабатывает больше меланина и серотонина. Оба гормона эффективно противодействуют воздействию гормонов стресса (адреналина и кортизола). Согласно данным Испанского фонда сердца (EFC), когда мы высыпаемся, мы чувствуем себя лучше как физически, так и эмоционально. Напротив, плохой сон увеличивает выработку гормонов стресса, помогая депрессии стать спутником нашей жизни.

Врачи рассказали о пользе дневного сна

Как сделать речь лучше

Водите машину? Тогда вам, вероятно, известно, что усталый от вождения человек напоминает пьяного водителя. Но знаете ли вы, что длительное бодрствование может вызвать проблемы с речью? Недостаток сна приводит к многократному использованию одних и тех же слов, медленному и монотонному тону при разговоре. Поэтому накануне важной презентации или выступления выспитесь как следует.

Сон продлевает жизнь

Адекватный сон — ключевая часть здорового образа жизни. Одно из долгосрочных преимуществ заключается в том, что необходимое количество часов, проведенных во сне, от 7 до 8 часов в день, связаны с увеличением продолжительности жизни (слишком мало или слишком много сна коррелирует с преждевременной смертью), согласно исследованию, проведенному в больничном центре Св. Люка-Рузвельта в Нью-Йорке (США).

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Сон, Здоровый сон, Недосып.
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