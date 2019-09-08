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Как худели в Средневековье: секрет раскрыт

Как худели в Средневековье: секрет раскрыт
18:00 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Узнайте об особенностях средневековой диеты.

Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк рассказал об особенностях средневековой европейской диеты в беседе.

По его словам, в средневековой кухне жирных компонентов было меньше, чем в современной. При этом появление на столах жирных блюд большого беспокойства не вызывало. "Современный критерий калорийности специально не рассматривался, проблема излишнего веса не сильно волновала", — пояснил эксперт.

Леклерк отметил, что большое отличие средневековой кухни заключается в том, что она была очень острой. По его словам, от большинства восточных специй, а также от сахара при готовке люди отказались позднее. "Если бы сегодня мы ели на манер Средневековья и Ренессанса, то у нас бы сложилось впечатление, что мы едим азиатскую кухню", — отметил историк.

Специалист уверен, что сейчас в точности воссоздать вкус старинных блюд уже невозможно, но с помощью специй можно привнести в блюда средневековый аромат. Так, например, в прошлом были очень востребованы индонезийский длинный перец, перец кубеба, мелегеттский перец и китайский имбирь.

Лавровый лист: самые лучшие свойства ароматной специи

В мае сообщалось о том, что ученые Бристольского университета (Великобритания) определили рацион питания средневековых крестьян. Исследователи провели химический анализ органических остатков на глиняной посуде и костях животных, найденных на месте раскопок одной из самых ранних средневековых деревень Вест Коттон (West Cotton) в графстве Нортгемптоншир. Оказалось, что основой диеты крестьян были молочные продукты, рагу из мяса (говядины и баранины) и такие овощи, как лук-порей и капуста.

Согласно некоторым историческим записям, средневековые крестьяне питались мясом, рыбой, молочными продуктами, фруктами и овощами, однако конкретных свидетельств этого не было. По словам ученых, диета обычных людей в тот период времени имеет ключевое значение для понимания их образа жизни. При этом уже много известно о питании дворян и церковников.

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Питание, Похудение, Средневековье.
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