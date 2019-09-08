Назван новый фактор риска от электронной сигареты

Новости шоу бизнеса:Специалисты CDC вновь говорят об опасности вейпа.

Сегодня Центр по Контролю и Предотвращению Заболеваний США выпустил новый отчет, посвященный рассмотрению реальной степени угрозы со стороны устройств электронного курения – в частности, специалисты Центра выявили новый фактор риска, который может быть в ответе за возросшее количество опасных случаев госпитализаций, связанных с употреблением электронного курения. В частности, команда специалистов указала, что в новом обновленном деле речь идет о так называемом ацетате витамина Е, который в достаточно больших пропорциях присутствует в некоторых безникотиновых вейп-продуктах и который может быть основной опасностью при развитии дыхательных заболеваний.

Новый отчет был подготовлен специально по случаю увеличения количества госпитализаций в средних и тяжелых состояниях – когда пациенты, ранее употреблявшие те или иные виды электронного курения, попадали в больницы с ярко-выраженными симптомами различных нарушений работы дыхательных путей. Сообщается, что именно ацетат витамина Е, являющийся одним из наиболее распространенных веществ в некоторых безникотиновых вейп-устройствах, так или иначе связан с повышенным риском возникновения означенных симптомов – более того, специалисты Центра CDC отметили, что в последних 450 случаях именно наличие данного вещества доказывалось лабораторно.

Таким образом, у CDC появляется новый фактор риска, который стоит особенного рассмотрения. Помимо всего прочего, команда ученых говорит о том, что скорее всего большая часть производителей безникотинового электронного курения уже ознакомилась с отчетом и принимает все меры, необходимые для нейтрализации данного остаточного эффекта.

Как бы там ни было, а возросшее количество случаев госпитализаций с ярко-выраженными симптомами так или иначе указывает на то, что в деле рассмотрения опасности вейп-устройств не все так просто. К тому же, специальная комиссия центра CDC намерена вникнуть во все нюансы новых дел пациентов и проверить некоторые дополнительные тонкости, связанные как с указанным веществом, так и с некоторыми другими, которые также могут присутствовать в вейпах.