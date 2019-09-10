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Опасные антибиотики: в чем заключается риск

Опасные антибиотики: в чем заключается риск
20:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Часто назначаемый класс противомикробных средств широкого спектра действия оказался вредным для сердца.

Фторхинолоны — часто используемый врачами класс антибактериальных лекарственных препаратов — почти в два с половиной раза чаще вызывает развитие аортальной и митральной регургитации.

Фторхинолоны уничтожают микроорганизм, нарушая синтез его ДНК путем ингибирования жизненно важных ферментов. Из-за широкого спектра действия эффективности перорального приема (сравнимой с внутривенной) и невысокой стоимости эти средства охотно прописываются при самых разных инфекциях. Потребителю из этого ряда хорошо известны, например, ципрофлоксацин, оксолиновая кислота, левофлоксацин, передает Naked Science.

"Этот класс антибиотиков очень удобен, но для большинства случаев, особенно бытовых инфекций, они на самом деле не нужны. Неправильное назначение может вызвать как устойчивость к антибиотикам, так и серьезные проблемы с сердцем", - отмечает ученый Махьяр Этминан.

Аортальная (или митральная) регургитация — обратный ток крови через аортальный (или митральный) клапан. Они повышают нагрузку на сердце. При сильном поражении постепенно возникает гипертрофия мышцы и расширение желудочков, затем развивается сердечная недостаточность и накопление жидкости в легких.

Ученые из Университета Британской Колумбии впервые показали, что пациенты, принимавшие фторхинолон ципрофлоксацин, имели риск почти в два с половиной раза выше, чем принимавшие вместо него антибиотик амоксициллин.

Для анализа были взяты данные из базы Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, а также данные по страховым выплатам. Это позволило получить полный профиль больного с учетом возраста, пола, доз лекарств и длительности лечения. Сравнивалось воздействие ципрофлоксацина с эффектом от амоксициллина и азитромицина.

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Результаты показали, что эффект больше всего проявляется во время приема, а отсроченный выражен в течение первых недель после окончания приема ципрофлоксацина. Препарат перестает увеличивать риск через два месяца после окончания лечения.

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США, Ученые, Британия, Антибиотики.
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