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Чудо-растение: лучший продукт для хорошей работы сердца

Чудо-растение: лучший продукт для хорошей работы сердца
20:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Черемша укрепит иммунитет и сердечно-сосудистую систему.

Древние римляне и египтяне называли черемшу — чудо-растением, они считали, что оно помогает очистить кровь и желудок, улучшает деятельность пищеварительного тракта, способствует улучшению аппетита и активности желудочных соков.

Черемшу используют при различных гнойных заболеваниях, цинге, атеросклерозе, глистах и кишечных инфекциях. Известно так же , что в древние времен ее активно употребляли в пищу во время эпидемий холеры и чумы.

Черемша содержит много витамина С, эфирное масло и другие вещества, обладает фитонцидными свойствами. Имеет сильный запах чеснока, который частично удаляется, если перед употреблением черемшу обварить кипятком и залить уксусом. Обладает антицинготным общеукрепляющим свойством. Черемша полезна для работы сердца, она способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек.

Черемшу рекомендуют при авитаминозе, атеросклерозе и гипертонической болезни. Древние греки считали, что это растение обладает свойством "поддерживать мужество".

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Листья черемши обладают сильными бактерицидными свойствами. Достаточно две-три минуты пожевать листок чечемши, как вся вредная микрофлора полости рта будет убита выделяющимися из растительных тканей летучими веществами-фитонцидами. Фитонциды улучшают также рост и развитие тканей человека и способствует их восстановлению. В определённых дозах фитонциды благотворно влияют на укрепление нервной системы, усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствуют улучшению обмена веществ, стимулируют сердечную деятельность.

Черемша так же прекрасное средство для профилактики и лечения простудных заболеваний. Сок и измельчённые листья употреблялись наружно при различных кожных заболеваниях, особенно лишаях и бородавках. Сырую черемшу едят при заболеваниях щитовидной железы, гипо- и гипертиреозах.

Черемша, в отличии от многих препаратов, применяемых при лечении атеросклероза и заболеваний щитовидной железы, не вызывает медикаментозного гипертиреоза, даже при длительном применении. Аналогично сырой используют квашеную или солёную черемшу и, кроме того, её используют как возбуждающее аппетит.

Чем хороша черемша и как ее употреблять

Черемша противопаказана при панкреатитах, холециститах, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника из-за возбуждающего действия на пищеварение. Она также не рекомендуется беременным, а также людям с гастритом, язвой желудка и эпилепсией.

Нельзя злоупотреблять настоями из черемши, так как они пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему, а кроме того, могут спровоцировать головные боли, бессонницу, расстройство желудка.

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Сердце, Питание, Здоровье, Польза, черемша.
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