Врачи раскрыли, как грецкие орехи влияют на показатели крови

Новости шоу бизнеса:Грецкие орехи очень положительно влияют на кровь.

Еще несколько лет назад ученые из Мюнхенского университета (LMU) доказали, что регулярное потребление грецких орехов снижает уровень “плохого” холестерина (низкой плотности) в среднем на 7%. Теперь исследователи сумели показать, что на этот эффект не влияет смена рациона: отказываются ли люди от жирных продуктов и углеводов в пользу орехов или нет.

В данном исследовании участвовали 200 здоровых женщин и мужчин в возрасте в среднем 63 лет. Участников разделили на три группы, члены которых каждый день потребляли по 43 г грецких орехов.

При этом в одной из групп участники сокращали потребление жиров, другой — и жиров, и углеводов. В контрольной группе испытуемые не получали грецких орехов.

Результаты показали, что 43 г грецких орехов улучшают обмен жиров в организме и значительно снижают уровень опасного для сосудов холестерина. Таким образом, очевидно, что решающую роль имеет именно потребление орехов, а не улучшение рациона за счет отказа от вредных продуктов питания.