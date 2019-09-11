Скачать
Среда, 11.09.2019
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания и этапирования крымских татар
Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания и этапирования крымских татар
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Врачи раскрыли, как грецкие орехи влияют на показатели крови

Врачи раскрыли, как грецкие орехи влияют на показатели крови
00:11 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Грецкие орехи очень положительно влияют на кровь.

Еще несколько лет назад ученые из Мюнхенского университета (LMU) доказали, что регулярное потребление грецких орехов снижает уровень “плохого” холестерина (низкой плотности) в среднем на 7%. Теперь исследователи сумели показать, что на этот эффект не влияет смена рациона: отказываются ли люди от жирных продуктов и углеводов в пользу орехов или нет.

В данном исследовании участвовали 200 здоровых женщин и мужчин в возрасте в среднем 63 лет. Участников разделили на три группы, члены которых каждый день потребляли по 43 г грецких орехов.

При этом в одной из групп участники сокращали потребление жиров, другой — и жиров, и углеводов. В контрольной группе испытуемые не получали грецких орехов.

Вещи, которые могут серьезно навредит вашому здоровью (Фото)

Результаты показали, что 43 г грецких орехов улучшают обмен жиров в организме и значительно снижают уровень опасного для сосудов холестерина. Таким образом, очевидно, что решающую роль имеет именно потребление орехов, а не улучшение рациона за счет отказа от вредных продуктов питания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Орехи, Грецкие орехи, Польза грецких орехов, Свойства грецких орехов, Как грецкие орехи влияют на кровь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
04 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)
05 Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с Коломойским
Зеленский встретился с Коломойским
Объединение &quot;Равные возможности&quot; возобновит работу в Раде
Объединение "Равные возможности" возобновит работу в ВР
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь