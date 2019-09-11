Скачать
Среда, 11.09.2019
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания и этапирования крымских татар
Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания и этапирования крымских татар
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Медики назвали чай, который помогает при бессоннице

Медики назвали чай, который помогает при бессоннице
01:03 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Напиток из ромашки считается отличным средством при стрессах и усталости.

Специалисты Гарвардской школы выяснили, как популярный чай влияет на сон, пишет LiveScience.

Они проанализировали все работы ученых по «чайному» вопросу. Например, исследование 2011 года показало: люди с хронической бессонницей, употреблявшие капсулы с экстрактом ромашки, так и не смогли избавиться от расстройства.

В 2016 году было установлено: у добровольцев, которые пили чай на протяжении двух недель, немного улучшилось качество сна. Анализ 2017 года показал, что пожилые люди стали лучше спать только после приема большого количества экстракта ромашки.

Врачи раскрыли, как грецкие орехи влияют на показатели крови

И все-таки ученые полагают, что убежденность в пользе ромашкового чая срабатывает как эффект плацебо.

Эксперты напоминают: качество сна зависит в основном от атмосферы в комнате и психологических факторов. Обычно уснуть мешают стресс, ссоры, гаджеты. Но если ромашковый чай действительно кого-то спасает при бессоннице, не стоит от него отказываться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чай, Бессонница, Ромашковый чай, Чай из ромашки, Свойства ромашкового чая, Польза ромашкового чая, Что пить от бессонницы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
04 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция (Видео)
05 Нардеп: Постановление Зеленского об увольнении всех членов ЦИК поступило в Раду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с Коломойским
Зеленский встретился с Коломойским
Объединение &quot;Равные возможности&quot; возобновит работу в Раде
Объединение "Равные возможности" возобновит работу в ВР
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь