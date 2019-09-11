Медики назвали чай, который помогает при бессоннице

Новости шоу бизнеса:Напиток из ромашки считается отличным средством при стрессах и усталости.

Специалисты Гарвардской школы выяснили, как популярный чай влияет на сон, пишет LiveScience.

Они проанализировали все работы ученых по «чайному» вопросу. Например, исследование 2011 года показало: люди с хронической бессонницей, употреблявшие капсулы с экстрактом ромашки, так и не смогли избавиться от расстройства.

В 2016 году было установлено: у добровольцев, которые пили чай на протяжении двух недель, немного улучшилось качество сна. Анализ 2017 года показал, что пожилые люди стали лучше спать только после приема большого количества экстракта ромашки.

И все-таки ученые полагают, что убежденность в пользе ромашкового чая срабатывает как эффект плацебо.

Эксперты напоминают: качество сна зависит в основном от атмосферы в комнате и психологических факторов. Обычно уснуть мешают стресс, ссоры, гаджеты. Но если ромашковый чай действительно кого-то спасает при бессоннице, не стоит от него отказываться.