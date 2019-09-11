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Оливковое масло: плюсы и минусы продукта

Оливковое масло: плюсы и минусы продукта
04:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Хотя этот продукт привыкли воспринимать исключительно со знаком «плюс», оливковое масло все же нельзя считать абсолютно полезным.

Американский эксперт в области правильного питания Ларри Олмстед отмечает: бывают ситуации, когда от использования оливкового масла лучше отказаться. В частности, эксперт призвал скептически относится к продукции, на которой указано, что она произведена в Италии.

«В действительности, более 80% итальянского оливкового масла на рынке - это подделка», - заявил Олмстед.

По его словам, на действительно итальянское масло могут указывать печати Extra Virgin Alliance (EVA) и UNAPROL. Если говорить о масле, произведенном в других странах, эксперт рекомендует выбирать продукцию, изготовленную в Чили, Испании или Австралии – их оливковое масло отличается высоким качеством.

В последнее время часто можно услышать мнение о том, что жарить полезнее всего именно на оливковом масле, поскольку при высоких температурах оно не выделяет токсинов. Но экспертное мнение таково: оливковое масло в процессе жарки начинает разрушаться так же, как и все масла. То есть, в сущности, в конечном итоге вы не получите никакой пользы от дорогостоящего продукта, какого бы сорта масла это не касалось, -содержащиеся в оливковом масле омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты теряют все свои ценные качества.

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В свою очередь ученые из Университета Огайо констатировали, что оливковое масло не является самым полезным из масел, поскольку не содержит в себе линолевой кислоты. Между тем, наблюдения показали, что люди, имеющие в крови более высокий уровень линолевой кислоты, весят меньше и имеют меньше жира вокруг жизненно важных органов, что лучше защищает их от возможного развития ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с линолевой кислотой, другой тип жирных кислот - олеиновая кислота и Омега-3 – не оказывают подобного действия, а вед именно их источником и является оливковое масло.

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