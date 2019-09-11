Названы полезные и вредные свойства творога

Новости шоу бизнеса:Творог содержит в себе большое количество витаминов, таких как, например, В1, В2 и РР.

Диетологам давно известно о широком спектре полезных свойств творога. Однако последние исследования позволили специалистам разобраться и с возможными негативными последствиями его употребления.

По своей сути это уникальный продукт, так как он является легкоусваиваемым источником полноценного белка.

Специалисты утверждают, что творог улучшает работу кровеносной системы, нервной системы, положительно влияет на укрепление скелета и работоспособность желудочно-кишечного тракта. Однако, специалисты отмечают, что творог может быть опасен для здоровья потребителя. Так как это продукт молочного брожения, в его среде, при не соблюдении условий производства и хранения, может легко возникать и развиваться кишечная палочка. Бактерия кишечной палочки может вызывать различные заболевания и расстройства, в том числе негативно влиять на работу почек.

При этом эксперты также напоминают, что в современных условиях производители творога не редко добавляют в продукт различные консерванты, которые могут вызвать у человека аллергию, хотя сам продукт, по своей природе, абсолютно гиппоалергенен. При выборе творога, специалисты советуют обращать внимание на срок годности, упаковку и форму. Наиболее подходящим, при этом, считается творог с классической жирностью (4 — 18 %).