Одноразовая посуда: чем опасна для здоровья

Пластиковая посуда при нагревании до температуры 80 градусов по Цельсию и выше выделяет химические соединения, которые попадают в пищу и жидкости, употребляемые человеком.
Таким образом, кофе в пластиковых стаканчиках превращается в яд.
Так как регулярное употребление пищи и напитков из этой тары обернется как минимум аллергией, а со временем может перерасти в заболевания желудка и почек.
Однако есть и хорошие новости. Так, замораживание в пластике безопасно, сообщили ученые. Хотя металлическая посуда более приемлема. Медики прогнозируют, что негативное влияние пластика еще даст о себе знать в ближайшем будущем.
Напомним, образование седины – это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет.