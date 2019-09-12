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Одноразовая посуда: чем опасна для здоровья

Одноразовая посуда: чем опасна для здоровья
13:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пластиковая посуда не предназначена для горячей продукции.

Пластиковая посуда при нагревании до температуры 80 градусов по Цельсию и выше выделяет химические соединения, которые попадают в пищу и жидкости, употребляемые человеком.

Таким образом, кофе в пластиковых стаканчиках превращается в яд.

Так как регулярное употребление пищи и напитков из этой тары обернется как минимум аллергией, а со временем может перерасти в заболевания желудка и почек.

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Однако есть и хорошие новости. Так, замораживание в пластике безопасно, сообщили ученые. Хотя металлическая посуда более приемлема. Медики прогнозируют, что негативное влияние пластика еще даст о себе знать в ближайшем будущем.

Напомним, образование седины – это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет.

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Здоровье, Посуда, Пластик, Пластиковая посуда, Одноразовая посуда, Польза и вред одноразовой посуды.
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