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Распространенные мифы о белом хлебе (Фото)

Распространенные мифы о белом хлебе (Фото)
14:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В ходе испытаний исследователи давали 40 участникам либо хлеб ручной работы, сделанный на специально закваске, либо белый хлеб.

Белый хлеб всегда считался нездоровым продуктом питания

Тем не менее, ученые из Института Вейцмана в Израиле считают, что нет никакой необходимости отказываться от его употребления.

Вопреки распространенному мнению, белый хлеб не обязательно является причиной развития ожирения, говорят специалисты. Вместо этого, риск появления избыточного веса полностью зависит от того, как ваш организм – в частности, кишечные бактерии – реагируют на определенные продукты питания.

Уровни сахара в крови после употребления хлеба подскочили в обеих группах, что является известным фактором риска развития ожирения у людей, которые регулярно включают в свой рацион продукты с высоким гликемическим индексом.

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Тем не менее, не было выявлено, что какой-то вид хлеба влияет на вероятность появления лишнего веса в большей степени, чем другой. Это говорит о том, что за увеличение веса отвечает, прежде всего, кишечный микробиом, что является индивидуальным для каждого конкретного человека.

Таким образом, не существует "хорошего" или "плохого" хлеба – риск развития ожирения зависит от реакции кишечных бактерий на продукты питания.

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Здоровье, Хлеб, Ученые, Польза хлеба, Совет медиков.
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