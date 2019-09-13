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Почему женщинам нельзя много работать (Фото)

Почему женщинам нельзя много работать (Фото)
09:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Неудивительно, что женщины и мужчины по-разному работают, ведь даже генетически они сильно отличаются друг от друга.

Женщинам вредно помногу работать.

Во всяком случае, на них сверхурочные часы производят намного больший негативный эффект, чем на мужчин.

Под влиянием стресса они наносят все больший вред своему здоровью, в то время как мужчины продолжают вредить себе в обычном режиме.

Напряженный график работы на женщинах сказываются заметно сильнее и негативнее, чем на мужчинах: долгие часы, проведенные в офисе, заставляют их пить слишком много кофе, выкуривать дикое количество сигарет и поедать вредную пищу из фастфудов.

Хотя представители обоих полов перестают злоупотреблять выпивкой, когда больше времени сидят на работе, женщины заодно начинают испытывать непреодолимое влечение к разным нездоровым закускам.

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Возможно, именно поэтому одна и та же болезнь часто развивается неодинаково у мужчин и женщин и требует различного лечения. Как объявил на днях коллектив Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в ходе проведенного исследования им удалось установить, что тысячи идентичных генов в одинаковых органах мужчин и женщин ведут себя по-разному. 

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Все по теме:

Здоровье, Работа, Ученые, Медики, Совет медиков, Женщинам вредно помногу работать.
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