ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью

1 Рыба семейства лососевых Лосось, форель, семга, кижуч, горбуша - все рыбы этого семейства богаты омега-3 кислотами. Они помогают коже быть гладкой, здоровой, свежей. Сухость как рукой снимет, а мелкие прыщики и воспаления покинут лицо навсегда. Копченой рыбе скажите категоричное "нет". Зачастую копчение - это лишь запах "дыма", маскирующий несвежий продукт.

2 Черный шоколад Осенью так хочется сладенького - побалуйте себя! Тем более, темные сорта шоколада еще и полезны: флавоноиды какао способствуют мягкости кожи, делают ее увлажненной и восстанавливают сосуды. В темном шоколаде много витаминов В1 и В2, А, РР, калия, магния, кальция и железа.

3 Сладкий картофель Батат уже доступен не только жителям Южной Америки. В магазинах без проблем найдете чудо-овощ, богатый витаминами А, С, В1 и В2. Батат укрепляет стенки сосудов и спасает от лишнего холестерина благодаря обилию клетчатки. Он стимулирует синтез коллагена, от которого зависит гладкость кожи. Хороши в этом отношении еще морковка и томаты оранжевого цвета.

4 Арбузы и дыни Настало время бахчевых культур: они уже спелые, а стоят копейки. В дынях и арбузах много каротиноидов, защищающих кожу от ультрафиолетового излучения. К слову, осенью еще рано прятать солнцезащитный крем. Дыни и арбузы богаты влагой и клетчаткой, хорошо влияют на пищеварение, насыщают организм легкоусвояемыми углеводами, витаминами В1, ВЗ, РР, С.

5 Фрукты с витамином С Осенью лучше налегать на яблоки: они свои, местные, а значит максимально полезные. В яблоках много клетчатки, поэтому пищеварение скажет "спасибо", а кожа станет чище и свежее. Можно также кушать апельсины, грейпфруты, киви. Витамин С поможет синтезировать коллаген, защитит лицо от морщинок и сухости.

6 Кисломолочная продукция Йогурты и кефир не только прекрасный источник белка. Они регулируют жировой обмен, что хорошо влияет на массу тела, делают волосы и ногти крепче, а кожу - нежнее. Лакто- и бифидобактерии снабжают полезными микроорганизмами, борются с плохими бактериями и укрепляют иммунитет.