Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Пристайко о России: Санкции все же действуют, и это им неприятно
Пристайко о России: Санкции все же действуют, и это им неприятно
На Ровенщине происходит ликвидация пожара на свалке (Видео)
На Ровенщине происходит ликвидация пожара на свалке (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью
ТОП-7 самых полезных продуктов для красоты этой осенью

Не молоком единым: продукты, которые тоже неплохо укрепляют кости

Смотрите фото (7)
Не молоком единым: продукты, которые тоже неплохо укрепляют кости
03:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики подсказывают: существуют и другие продукты, доказавшие способность укреплять кости и снижать риск переломов.

  • 1

    Кисломолочные продукты

    Йогурты, кефир и сметана могут хорошо усваиваться и при непереносимости лактозы. Многие ученые считают, что употребление кисломолочных продуктов более полезно для взрослых людей, чем молоко и его производные. В том числе и для укрепления костей. Проводившееся в Швеции исследование показало, что потребление кисломолочных продуктов уменьшает у женщин риск переломов на 10 процентов, а риск ранней смертности - на15.

  • 2

    Зеленый чай

    Учеными Техасского университета было установлено, что ежедневное употребление 5 чашек зеленого чая повышает плотность костей за три месяца. Употребление 3 чашек зеленого чая в день эффективно сокращает риск переломов бедра у женщин и мужчин старше 50 лет.

  • 3

    Чернослив

    Имеющиеся научные данные говорят о том, что чернослив способствует замедлению потери костной массы. Ученые рекомендуют включать чернослив в рацион женщин, вступивших в менопаузу. В этот период жизни у них кости слабеют особенно интенсивно. Эксперименты показали, что женщины, употребляющие чернослив, имеют более высокую минеральную плотность костной ткани.

  • 4

    Сыр

    Этот продукт отличается высоким содержанием витамина К2, который способствует укрепления костей. В особенности насыщены им такие сорта сыров, как гауда, бри, эдам, чеддер, швейцарский.

  • 5

    Апельсины и другие продукты с витамином С

    Потеря минералов в костной ткани усиливается из-за недостатка этого витамина. В ходе испытаний на грызунах выяснилось, что употребление мякоти апельсина помогает повысить показатели прочности костей. Медики советуют употреблять фрукты и овощи с высоким содержанием витамина С – помимо апельсинов это клубника, брюссельская капуста, сладкий перец, дыня, ананас, киви, цветная капуста.

  • 6

    Шоколад

    Ученые отмечают, что плотность костной ткани связана с уровнем магния, который уменьшается в ней с возрастом. Магний необходим для преобразования витамина D в его активную форму и для усвоения кальция.

    У большинства взрослых людей уровень магния в организме скорее низкий, чем нормальный. Специалисты советуют употреблять в пищу темный шоколад с содержанием какао не ниже 70% - это отличный источник магния.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Молоко, Продукты, Кости, Укрепление костей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"
02 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
05 Гороскоп на завтра, 15 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Атлантике формируется очередной тропический шторм
В Атлантике формируется очередной тропический шторм
Волкер: РФ подписала Минские соглашения, но не выполняет их
Волкер: РФ подписала Минские соглашения, но не выполняет их
Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены
Стрельба в метро Сиэтла: погиб человек, двое ранены
Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке
Рецепт дня: Пышный омлет со сметаной, приготовленный в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь