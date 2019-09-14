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Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами
Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами

Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами

Кто бы мог подумать: горячий шоколад обладает вредными свойствами
22:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Когда говорят о сладостях, в первую очередь думают о сахаре.

И именно его подсчетом занимаются люди, следящие за питанием. Однако сладкие продукты, например горячий шоколад, могут содержать высокий уровень соли. Исследование Университета Королевы Марии показало: в чашке горячего шоколада столько же соли, что и в морской воде.

В общей сложности ученые проанализировали 28 продуктов питания, включая горячий шоколад, чипсы, бургеры и салатную заправку. Оказалось, определенные марки горячего шоколада отличаются высокой концентрацией соли (в них в 16 раз больше соли, чем максимум, рекомендуемый Минздравом Британии). Так, одна порция опаснее, чем пакет чипсов.

Для сравнения: в воде Атлантического океана содержится один грамм соли на 100 миллилитров. Такая же концентрация у порошка для приготовления горячего шоколада. Также ученые отмечают огромное различие в составе продуктов одного порядка, но разных марок. Покупательская корзина может содержать на 57 граммов больше соли только за счет выбора аналогов других брендов.

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Между тем, чрезмерное потребление соли связано с повышенным риском гипертонии. Соль негативно сказывается на состоянии сердца, сосудов, почек, головного мозга, приводя к сердечным приступам, инсультам, деменции, почечным болезням.

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Все по теме:

Здоровье, Горячий шоколад, Вредные свойства.
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