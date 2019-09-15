Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Проект госбюджета-2020 уже в Раде: что известно
Проект госбюджета-2020 уже в Раде: что известно
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку" уже с 1 января
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку"
Динамо - Десна: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Десна: видео онлайн-трансляция матча
Принц Гарри раскрыл интересные подробности о сыне
Принц Гарри раскрыл интересные подробности о сыне

Вы не поверите: еще одно полезное свойство зеленого чая

Вы не поверите: еще одно полезное свойство зеленого чая
17:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Зеленый чай помогает при заболеваниях костного мозга.

Известно, что зеленый чай богат антиоксидантами и питательными веществами. Он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и способствует потере веса.

Теперь ученые из Вашингтонского университета и их коллеги из Германии выяснили: компонент зеленого чая (галлат эпигаллокатехина) полезен для людей с множественной миеломой и амилоидозом — потенциально смертельными патологиями костного мозга.

Амилоидоз — нарушение белкового обмена. При одной из его форм, AL-амилоидозе, в плазме крови появляются аномальные легкие цепи иммуноглобулинов. Они могут накапливаться в разных органах, например, сердце и почках. Специалисты хотели понять, как работают цепи. Также исследователей интересовало, как на цепи влияет галлат эпигаллокатехина.

Какие продукты опасно совмещать с чаем (Фото)

Ученые получили образцы легких цепей иммуноглобулинов 9 пациентов с патологиями косного мозга, ставшими причиной множественной миеломы либо амилоидоза. В ходе экспериментов специалисты установили, что галлат эпигаллокатехина переводил цепи в безопасное состояние.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Напиток, Чай, Зеленый чай, Свойство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
03 Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение
04 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
05 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук: Налоги нужно постепенно уменьшать
Гончарук: Налоги нужно постепенно уменьшать
Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
Синоптики назвали регионы, по которым скоро ударят заморозки
Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)
Первые слова Тайсона после жуткой травмы (Видео)
Екатерина Кухар вышла замуж: нежные видео со свадьбы
Екатерина Кухар вышла замуж: нежные видео со свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь