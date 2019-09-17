Продукты питания, которые нельзя есть после падения на пол

1 Мясо Влажная пища гораздо лучше сухой впитывает в себя бактерии, поэтому упавший на пол кусок мяса лучше отдать домашнему питомцу, а не кормить им близких людей.

2 Конфеты Как правило, все конфеты имеют липкую основу, а значит способны в один миг собрать множество бактерий с пола. К тому же, в рот вместе с конфетой запросто попадут волосы, песок, пыль и прочая гадость.

3 Сыр Бактерии хорошо прилипают и к сыру. Медики предлагают ради эксперимента положить кусочек на бумажную салфетку, а спустя некоторое время посмотреть, что произойдет. Сыр будет крайне сложно оторвать от салфетки. А теперь представьте, как данный продукт "пропылесосит" пол.

4 Яйца Лучше не рисковать своим здоровьем из-за потерянной яичницы. Этот продукт стоит не очень дорого, а вот микробы впитывает по высшему разряду.