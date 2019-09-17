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Продукты питания, которые нельзя есть после падения на пол

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Продукты питания, которые нельзя есть после падения на пол
01:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: www.medikforum.ru

Новости шоу бизнеса:На полу скапливается огромное количество бактерий. Список из пяти продуктов, к которым правило относится в первую очередь.

  • 1

    Мясо

    Влажная пища гораздо лучше сухой впитывает в себя бактерии, поэтому упавший на пол кусок мяса лучше отдать домашнему питомцу, а не кормить им близких людей.

  • 2

    Конфеты

    Как правило, все конфеты имеют липкую основу, а значит способны в один миг собрать множество бактерий с пола. К тому же, в рот вместе с конфетой запросто попадут волосы, песок, пыль и прочая гадость.

  • 3

    Сыр

    Бактерии хорошо прилипают и к сыру. Медики предлагают ради эксперимента положить кусочек на бумажную салфетку, а спустя некоторое время посмотреть, что произойдет. Сыр будет крайне сложно оторвать от салфетки. А теперь представьте, как данный продукт "пропылесосит" пол.

  • 4

    Яйца

    Лучше не рисковать своим здоровьем из-за потерянной яичницы. Этот продукт стоит не очень дорого, а вот микробы впитывает по высшему разряду.

  • 5

    Попкорн

    Внешне сухой продукт на самом деле имеет липкую и масляную основу, поэтому тоже соберет на полу много микробов.

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Здоровье, Продукты, Что нельзя есть, Продукты на полу, Еда на полу.
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