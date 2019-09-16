ТОП-3 фрукта, которые спасут вас от авитаминоза этой осенью

1 В тыкве наиболее полезен бета-каротин, дающий ей яркий цвет. Он нужен для того, чтобы поддерживать зрение в норме, иметь хорошую кожу и здоровую слизистую. еще витамин содействует предупреждению различных респираторных болезней. Полезный плод благоприятно воздействует на иммунную систему, что уменьшает риск появления простуды. Любителей позагорать витамин А защитит от рака кожи и меланомы, а еще подарит ровный загар. Также тыква имеет в себе много калия, выводящего лишнюю жидкость из тела и необходимого людям для профилактики недугов, связанных с сердцем и сосудами. Данный элемент способен снижать уровень давления. Тыкву можно употреблять в тушеном, вареном и запеченном виде, и даже готовить из нее десерты. В приготовленные блюда хорошо добавлять сливочное или растительное масло, сметану, мороженое. Отмечается, что это необходимо для усвоения бета-каротина.

2 В сливе содержится много антиоксидантов. Чем ярче цвет ягоды, особенно синей или черной, тем больше в ней антоцианов (растительных пигментов), оберегающих организм от старения. В продукте есть клетчатка, пектины, а также она хорошо справляется с выводом соли тяжелых металлов. Имеется в ней и послабляющие свойства. есть данный кладезь витаминов стоит без обработки (при ней происходит разрушение витамина С), готовя смузи, салаты и добавляя в каши.