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Как ухаживать за сухой кожей (Фото)

Как ухаживать за сухой кожей (Фото)
11:19 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Это может очень негативно отразиться на коже – ее цвет становится тусклым, и даже могут появиться ранние морщинки.

Сухая кожа требует особого, бережного ухода, чтобы она не ощущала недостатка влаги и питания.

Чтобы предотвратить это, не забывайте про правильное ежедневное очищение сухой кожи лица мягкими средствами и нанесение питательного крема.

По утрам достаточно умыться обычной теплой водой или настоем трав. Заварите 1 столовую ложку цветков липы или ромашки стаканом кипятка – через полчаса настой готов к использованию. Также в него можно добавить по желанию пару капель эфирных масел, подходящих для сухой кожи, например: иланг-иланга, герани или розового дерева.

Летом полезно и приятно очищать лицо, протирая его кубиками льда из этого настоя. Такая процедура активизирует обменные процессы в коже, улучшая ее питание.

По вечерам необходимо более тщательное очищение, но обычное мыло – совсем не то, что вам подойдет. После умывания с мылом или чистящей пенкой, сухую кожу очень неприятно стягивает. Вместо этого нанесите на лицо молочко или косметические сливки, а затем снимите их бумажной салфеткой или ватным тампоном. После этого достаточно будет тщательно умыться водой и нанести ночной питательный крем на лицо.

Но если изредка вам необходимо умывание с мылом, лучшим вариантом будет сделать мыло своими руками. Оно гораздо мягче и полезнее, чем обычное. Вам потребуется специальная мыльная основа с минимальным количеством моющих ингредиентов. Ее довольно просто купить, и она не очень дорогая. Основу нужно порезать на небольшие кубики и расплавить в микроволновке. К 100 граммам основы нужно добавить 1 чайную ложку хорошего масла холодного отжима, например, оливкового или льняного.

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В аптеках также продаются и специальные базовые масла, которые можно добавить в мыло из мыльной основы. Например, из персиковых и абрикосовых косточек, карите, макадамии, жожоба и многих других. Большинство из них обладают лечебным эффектом именно для сухой кожи. Также можно растолочь в пыль несколько миндальных орешков и добавить их в расплавленную основу. Они придадут мылу дополнительную жирность, а вдобавок вы получите очень мягкий скрабящий эффект.

Затем тщательно перемешайте смесь и залейте ее в формочки. Не медлите – застывает смесь довольно быстро! Но хотя такое мыло и действует на кожу более нежно, после его использования обязательно нанесите увлажняющий крем.

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Здоровье, Уход за телом, Советы медиков, Как ухаживать за сухой кожей.
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