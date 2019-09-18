Алкоголь полезен?: ученые заявили о возможной пользе спиртных напитков

Новости шоу бизнеса:Исследователи полагают, что ограниченное количество алкоголя может благоприятно повлиять на уровень инсулина.

Исследователи постоянно спорят о вреде и пользе алкогольных напитков. При этом ученых можно условно разделить на два лагеря: первый говорит об опасности алкоголя при его употреблении в любых количествах, а второй — о пользе "умеренного" потребления вина, пива или даже крепких спиртных напитков.

Сейчас ученые из Юго-Восточного университета Кита вновь заявили о том, что алкоголь может быть полезен для здоровья: разумеется, при условии, что человек не будет употреблять его в больших дозах. Результаты исследования специалисты представили на собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

В новом исследовании ученые проанализировали десять других работ, которые ставили перед собой цель найти связь между потреблением алкоголя и сахарным диабетом второго типа — метаболическим заболеванием, для которого характера хроническая гипергликемия. Болезнь развивается из-за нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

Всего исследование затронуло 575 человек. Согласно выводам экспертов, при умеренном употреблении алкоголя улучшается метаболизм глюкозы и снижается уровень инсулина. "Результаты этого мета-анализа показывают положительное влияние алкоголя на метаболизм глюкозы и жиров у людей с диабетом второго типа», — говорит один из авторов исследования, доктор Юйлин Чен.

Впрочем, сами ученые отмечают, что их выводы далеко не окончательны. "Необходимы более масштабные исследования для дальнейшей оценки влияния употребления алкоголя на уровень сахара в крови, особенно у пациентов с диабетом второго типа", — говорит специалист.

Умеренное потребление алкоголя, по мнению китайских исследователей, в пересчете на порции составляет пол литра пива в день, 200 миллилитров вина или же 50 миллилитров крепкого спиртного.

Как и ожидалось, с учеными из Поднебесной согласились далеко не все. По мнению специалиста в области метаболизма профессора Навида Саттара, самым верным путем к здоровой жизни является уменьшение потребления алкоголя до минимума или же вообще полный отказ от него.

Похожие результаты международная группа ученых представила в прошлом году: согласно выводам специалистов, даже малые дозы алкоголя негативно влияют на здоровье, повышая риск развития одного из двадцати трех заболеваний, тем самым увеличивая риск смерти. Выводы ученые получили на основе анализа огромного массива данных, полученных от почти 30 миллионов человек из 195 стран мира.