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Алкоголь полезен?: ученые заявили о возможной пользе спиртных напитков

Алкоголь полезен?: ученые заявили о возможной пользе спиртных напитков
19:38 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследователи полагают, что ограниченное количество алкоголя может благоприятно повлиять на уровень инсулина.

Исследователи постоянно спорят о вреде и пользе алкогольных напитков. При этом ученых можно условно разделить на два лагеря: первый говорит об опасности алкоголя при его употреблении в любых количествах, а второй — о пользе "умеренного" потребления вина, пива или даже крепких спиртных напитков.

Сейчас ученые из Юго-Восточного университета Кита вновь заявили о том, что алкоголь может быть полезен для здоровья: разумеется, при условии, что человек не будет употреблять его в больших дозах. Результаты исследования специалисты представили на собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

В новом исследовании ученые проанализировали десять других работ, которые ставили перед собой цель найти связь между потреблением алкоголя и сахарным диабетом второго типа — метаболическим заболеванием, для которого характера хроническая гипергликемия. Болезнь развивается из-за нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

Всего исследование затронуло 575 человек. Согласно выводам экспертов, при умеренном употреблении алкоголя улучшается метаболизм глюкозы и снижается уровень инсулина. "Результаты этого мета-анализа показывают положительное влияние алкоголя на метаболизм глюкозы и жиров у людей с диабетом второго типа», — говорит один из авторов исследования, доктор Юйлин Чен.

Этот алкогольный напиток помогает избежать ожирения

Впрочем, сами ученые отмечают, что их выводы далеко не окончательны. "Необходимы более масштабные исследования для дальнейшей оценки влияния употребления алкоголя на уровень сахара в крови, особенно у пациентов с диабетом второго типа", — говорит специалист.

Умеренное потребление алкоголя, по мнению китайских исследователей, в пересчете на порции составляет пол литра пива в день, 200 миллилитров вина или же 50 миллилитров крепкого спиртного.

Как и ожидалось, с учеными из Поднебесной согласились далеко не все. По мнению специалиста в области метаболизма профессора Навида Саттара, самым верным путем к здоровой жизни является уменьшение потребления алкоголя до минимума или же вообще полный отказ от него.

Выпьем за наше долголетие: чем алкоголь полезен пожилым людям

Похожие результаты международная группа ученых представила в прошлом году: согласно выводам специалистов, даже малые дозы алкоголя негативно влияют на здоровье, повышая риск развития одного из двадцати трех заболеваний, тем самым увеличивая риск смерти. Выводы ученые получили на основе анализа огромного массива данных, полученных от почти 30 миллионов человек из 195 стран мира.

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Исследование, Здоровье, Алкоголь, Польза.
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