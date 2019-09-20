Скачать
Пятница, 20.09.2019
Экс-посол США рекомендует Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
В США рекомендуют Зеленскому "осторожно обращаться с Коломойским"
Резолюцию Совбеза ООН по вопросам Сирии ветировали Россия и Китай
Резолюцию Совбеза ООН по вопросам Сирии ветировали Россия и Китай
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
Huawei в Мюнхене показала новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro (фото и видео)
Huawei в Мюнхене показала новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro

"Плохой" или "хороший": развеиваем миф о вредности белого хлеба

"Плохой" или "хороший": развеиваем миф о вредности белого хлеба
06:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Белый хлеб всегда считался нездоровым продуктом питания - оказывается, это миф.

Белый хлеб всегда считался нездоровым продуктом питания. Тем не менее, ученые из Института Вейцмана в Израиле считают, что нет никакой необходимости отказываться от его употребления.

Вопреки распространенному мнению, белый хлеб не обязательно является причиной развития ожирения, говорят специалисты. Вместо этого, риск появления избыточного веса полностью зависит от того, как ваш организм – в частности, кишечные бактерии – реагируют на определенные продукты питания.

В ходе испытаний исследователи давали 40 участникам либо хлеб ручной работы, сделанный на специально закваске, либо белый хлеб. Уровни сахара в крови после употребления хлеба подскочили в обеих группах, что является известным фактором риска развития ожирения у людей, которые регулярно включают в свой рацион продукты с высоким гликемическим индексом.

Всему голова: сколько хлеба можно есть человеку в день

Тем не менее, не было выявлено, что какой-то вид хлеба влияет на вероятность появления лишнего веса в большей степени, чем другой. Это говорит о том, что за увеличение веса отвечает, прежде всего, кишечный микробиом, что является индивидуальным для каждого конкретного человека.

Таким образом, не существует «хорошего» или «плохого» хлеба – риск развития ожирения зависит от реакции кишечных бактерий на продукты питания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Хлеб, Вред, Польза, Белый хлеб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
03 "Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
04 О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
05 Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН
США выдворили двух членов миссии Кубы при ООН
Визит Зеленского в США: Чего ожидают в Конгрессе
Визит Зеленского в США: Чего ожидают в Конгрессе
СМИ: Президент и глава МИД Ирана приедут в Нью-Йорк
СМИ: Президент и глава МИД Ирана приедут в Нью-Йорк
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь